هل قراءة الفاتحة في الخطوبة والجنازة بدعة؟.. الإفتاء تجيب

هل قراءة الفاتحة في الخطوبة والجنازة بدعة؟ .. سؤال ورد للدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.



قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه جواز الاستعانة بالفاتحة في إنجاح الأمور ، مضيفا : إن أردت أن يقضي الله حاجتك بعد الدعاء عليك بقراءه الفاتحة وأصبحت قراءة الفاتحة في العقود وعلى المتوفي ، السور الوحيدة التي اختارتها الشريعة في الجنازة .



وتابع: وقراءة الفاتحة قبل الفتوى استلهام للثواب والتوفيق من الله وقراءة الفاتحة من الأمور المباركة ولايقول أنها بدعة سوى النابتة.



قال محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة الفاتحة للموتى هي من الأمور الطيبة التي يتركها الكثيرون، منوهًا بأنه على قارئها قول «اللهم إني أهب مثل ثواب ما قرأت لأبي وأمي وموتى المسلمين».

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال « هل قراءة القران والدعاء للميت يصل له ؟»، أن ثواب قراءة القرآن يصل إلى المتوفي وثواب الحج والعمرة وقيام الليل وحتى لو صام المسلم نفلا ونوى أن يذهب مثل ثوابه للميت، فأنه يصله، لافتا إلى أن المسلم إذا قرأ القرآن ونوى أن يكون مثل ثوابه للميت ولنفسه، فإن الثواب يصل للمتوفي ويصل للداعية أيضا.

وأشار إلى أن هذا كله من نفحات المولى سبحانه وتعالى التى يكرم بها عبادة وأولها صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة تصلى على المتوفى ونقرأ الفاتحة فهى الصورة الوحيدة التى تقرأ فى صلاة الجنازة فكان ذلك إشارة الى نفعها للمتوفى، والسبب فى ذلك لأنها سورة عظيمة الأثر للمتوفى.

هل تصل ثواب قراءة سورة الفاتحة لأكثر من متوفى ؟ الإفتاء توضح

قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قراءة القرآن وجعل ثواب القراءة للميت جائز شرعًا، ويصل الثواب للميت وينتفع به.

وأضاف "العجمي" فى إجابته عن سؤال (هل قراءة سورة يس والفاتحة يصله ثوابه للمتوفى؟)، أنه لا بأس بقراءة القرآن خالصًا لوجه الله بغير أجر، ووهب ثوابها للميت ويصله الثواب – بفضل الله تعالى - وهو مذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والحنابلة ومتأخري المالكية واختيار الإمام النووي- رحمه الله - وقال الشيخ الدردير – رحمه الله :"الْمُتَأَخِّرُونُ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ وَجَعْلِ ثَوَابِهِ لِلْمَيِّتِ وَيَحْصُلُ لَهُ الْأَجْرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ".

وأشار الى أن قراءة القرآن من أفضل القربات والأعمال التى تصل للميت وكذلك الفاتحة، فإذا قرأ الإنسان القرآن لابد أن يصحح النية في قراءته بأن يكون خالصًا لوجه الله -تعالى - لا يبتغي بقراءته للقرآن أجرًا ماديًا أو غيره من الأمور الدنيوية، وأن يقرأ القرآن بخشوع وتدبر.

هل يجوز قراءة الفاتحة مرة واحدة لأكثر من ميت؟ الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول: "هل يلزم قراءة الفاتحة أو غيرها من سور القرآن الكريم لكل متوفى على حدة، أم يمكن إهداؤها للجميع دفعة واحدة؟".

وأوضحت لجنة الفتوى، في ردها على السؤال عبر الصفحة الرسمية لها على "فيس بوك"، أنه لا مانع من قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للميت سواء كان ذلك لكل ميت واحد على حِدَة أو لعدة أموات مرة واحدة؛ فكل ذلك جائز إن شاء الله تعالى.