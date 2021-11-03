أحمد جمال وهيفاء وهبي من كواليس حفلهما بـ بورسعيد |شاهد

نشر الفنان أحمد جمال صورة له مع هيفاء وهبي في كواليس حفلهما المشترك أمس، بمدينة بورسعيد، الذي تصدرت أخباره تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وعبرت الفنانة هيفاء وهبي عن سعادتها بإحياء حفل أمس في مدينة بورسعيد لأول مرة لها، وسط حضور عدد كبير من الجمهور.

وقال هيفاء وهبي في تصريح خاص لموقع صدى البلد: "سعيدة بأولى حفلاتي في مدينة بورسعيد .. وشعبها مضياف وكريم واتبسطت جدا معاهم".

وأضافت هيفاء وهبي وهبي في تصريحاتها قائلة:" إن شاء الله مش هتبقي المرة الأخيرة اللي أعمل فيها حفلة هناك".

فستان هيفاء وهبي

كشفت الفنانة هيفاء وهبي ، عن سبب اختيار لون فستان إطلالتها أمس في حفلها بمدينة بورسعيد، الذي تسبب في تصدرها التريند على مدار الساعات الماضية.

ونشرت هيفاء وهبي، صورة لفستانها معلقا على الحائط عبر خاصية الإستوري على حسابها بتطبيق إنستجرام، وكتبت قائلة: "لأنه لون النادي المصري البورسعيدي".

وتعاون في نجاح الحفل الفاير شو سامى يوسف وشهد الحفل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والخبير السياحي عنان الجلالي ، الذى قام بقص شريط الافتتاح ولفيف من رجال الأعمال والسياسة والمستثمرين ورجال الإعلام.

وبدأت هيفاء فقراتها وعبرت عن سعادتها بتواجدها لأول مرة فى بورسعيد وقدمت الشكر لكل من ساهم فى تنظيم الحفل كريم الحمزاوى وسيد فتوح وأحمد صقر.