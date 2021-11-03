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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هشام يكن : شيكابالا اتظلم .. وكهربا مفاجأة موسيماني للزمالك .. فيديو

هشام يكن
هشام يكن

توقع هشام يكن، نجم النادي الزمالك، أن يضم تشكيل الأبيض أمام الأهلي أبو جبل والونش وطارق حامد والمثلوثي وإمام عاشور، وأوباما وزيزو وبن شرقي والجزيري. 


وأكد خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أن عدم مشاركة شيكابالا في مباراة القمة خسارة كبيرة للأبيض قائلا «نجم الزمالك اتظلم، لكن مباريات الأهلي والزمالك تشهد دائما تألق العديد من اللاعبين».


ومن جانبه أوضح محمد حشيش، نجم الأهلي السابق، أن موسيماني يغير أسلوب لعبه من مباراة لأخرى، مفضلا إعطاء الفرصة لعلي لطفي، حتى في حالة عودة الشناوي من الإصابة.


وأكد حشيش البدء بمحمد شريف، مهاجم الأهلي في مباراة القمة لمنحه الثقة، مرجحا إشراك كهربا كعنصر مفاجئ للزمالك.


وأشار إلى أن دكة البدلاء سترجح كفة الأهلي خلال مباراة القمة. 

 

 

هشام يكن الزمالك الأهلى عاشور موسى

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