مستشفى جامعة قناة السويس تكشف عن الحالة الصحية لضحية سفاح الإسماعيلية الثانية.. فيديو

قال الدكتور عادل حسن، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة قناة السويس، إن المواطن "محمود أحمد" أحد المصابين نتيجة ضحايا سفاح الإسماعيلية، "حالته الصحية كويسة جدًا حاليًا"، لافتاً إلى أن المصاب قد وصل للمستشفى بمشكلتين الأولى جراحة وهي قطع في الوتر، وجرح قطعي في الرقبة و تهتك في الأنسجة الموجودة في الرقبة.

وأضاف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تم عمل إصلاح للأنسجة الرخوة وخياطة الجرح الموجود خلف الرقبة.

وأشار المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة قناة السويس، أن المشكلة الثانية كانت تابعة لقسم العظام، حيث كان هناك قطع بالأوتار في اليد اليسرى وتم عمل عملية جراحية لإصلاح الأوتار وتركيب أسلاك معدنية.

وتابع المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة قناة السويس، أن الحالة العامة للمصاب جيدة جدًا، ودخل المستشفى يوم الاثنين الماضي وأطباء الجراحة والعظام كتبوا له على خروج من المستشفى وهو يتواجد في منزله حاليًا.