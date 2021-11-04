أول تعليق من أرنولد عقب التألق مع ليفربول أمام أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

علق ترينت ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق ليفربول على فوزهم الثمين أمام أتلتيكو مدريد الإسباني مساء الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ليفربول لدور الـ16 بعدما كرر انتصاره على أتليتكو مدريد في ملعب أنفيلد بهدفين دون رد في الجولة الرابعة من دوري الأبطال.

وقال أرنولد في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: " كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا، كل لقاء يعد هام لكننا تمسكنا بخطة لعبنا أمام الفريق الإسباني".

وأضاف: “تمكنا من تسجيل الأهداف مبكرا، وتعلمنا درساً هام من مباراتنا الماضية في مدريد عندما كنا متقدمين 2-0 ، وتمكن أتليتكو مدريد من العودة فى النتيجة إلى ان انتهت المباراة بنتيجة 3-2”.

وواصل: "نعرف نوع الفريق الذي نواجهه ، إنهم يحبون أن يشدوك إلى طريقة لعبهم لكننا حافظنا على الكرة، وحرصنا على أن نحركها بسرعة وسجلنا هدفين جيدين للغاية".

وأتم : "أنا ومحمد صلاح لدينا تفاهم جيد حقًا في الوقت الحالي، وكان جوردان هندرسون مع عودة فابينيو إلى الفريق عونًا كبيرًا لنا".

واختتم أرنولد حديثه : "حاولنا الحصول على الكرة وخلق الأشياء، مع الشكل الذي يلعب به لاعبونا الجيدون، حاولنا فقط إيصال الكرة إليهم وأعتقد أننا فعلنا ذلك".