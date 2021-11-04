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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرض إماراتي لنجم الأهلي.. وكهربا دخل ثلاجة موسيماني.. تفاصيل

كهربا وموسيماني
كهربا وموسيماني

أكد الإعلامي إسلام صادق أن محمود عبد المنعم كهربا جناح الأهلي دخل "ثلاجة" المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني بعد أزمة المؤتمر الصحفي الأخيرة عقب لقاء البنك الأهلي.


وقال صادق عبر برنامج البريمو بقناة TEN إن كهربا لن يحصل على فرصته في المرحلة القادمة بعد توتر علاقته بموسيماني.


وأشار إلى أن طاهر محمد طاهر جناح أيسر الفريق تلقى عرضاً إماراتياً للرحيل عن الأهلي ، كما أوضح أن طاهر لديه حالة من الغضب بسبب خروجه من حسابات موسيماني خلال الفترة الماضية.

وفى سياق متصل كشف محمد عادل فتحى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب حقيقة الدخول فى مفاوضات لضم نجم النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي وذلك عقب مرور جولتين  من الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد عادل فتحي فى تصريحات خاصة لصدى البلد إن المقاولون العرب  لم يطلب استعارة طاهر محمد طاهر، نجم الأهلي لضمه فى الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشار محمد عادل إلى أن المقاولون العرب لم يتحرك بشكل رسمي، أو شفهى لاستعارة طاهر محمد طاهر.

وأضاف المشرف العام على فريق المقاولون العرب، أن طاهر أحد أبناء فريق ذئاب الجبل وهناك ترحيب بعودته مرة أخرى للفريق فى حالة رغبة اللاعب في مغادرة الأهلي.

وخرج طاهر محمد طاهر جناح الأهلي من قائمة الأهلي التي تواجه البنك الأهلي في منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري، بعدما أبعده موسيماني مدرب الفريق أيضا من قائمة الفريق بالمباراة السابقة أمام الدراويش.

موقف طاهر داخل الأهلي، أشبه بالعاصفة، فبعدما كان اللاعب الصفقة الأبرز في الانتقالات قبل الماضية، وكان يتوقع الجميع أن يكون نجمًا ساطعًا داخل الفريقتن والبديل الأفضل لرمضان صبحي بعد رحيله المفاجئ عن الفريق.

طاهر أصبح أمام مستقبل غامض بسبب صفقات الأهلي الأمامية، التي بالطبع ستقلص من فرص اللاعب الشاب، ولعل الفترة الحالية خير دليل، حيث ابتعد عن أول مباراتين للفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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