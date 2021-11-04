سر استبعاد إبراهيم نور الدين من تحكيم القمة بين الزمالك والأهلي .. تفاصيل

فجر الإعلامي كريم رمزي مفاجأة من العيار الثقيل، بالكشف عن سر استبعاد الحكم ابراهيم نور الدين من تحكيم القمة بين الزمالك والأهلى المقرر لها الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز .



وقال رمزي في برنامجه رقم 10 المذاع على القناة الأولي «عُرض علي ابراهيم نور الدين تحكيم القمة، لكنه رفض بسبب حصوله علي وعد بتحكيم نهائي بطولة الكأس -التي لم يحدد ميعادها- والتي من المحتمل أن تجمع بين الأهلي والزمالك ايضًا».

وتابع رمزي «نور الدين يري ان فرصه ستقل في حالة تحكيم القمة، ولن يدير نهائي الكأس».

وفى سياق متصل كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، عن أبرز المرشحين لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل ،في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبدالفتاح في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس1": "حكم مباراة القمة لن يخرج عن محمد عادل ومحمود البنا، وسنعلن عنه غدا بشكل رسمي على موقع الاتحاد".

وأضاف: "بالنسبة للمساعدين هناك 4 مساعدين هناك أحمد حسام طه، البساطي، سمير جمال، وأغلبية المساعدين لعبوا في مباريات القمة الموسم الماضي، وان شاء الله سنختار 2 منهم".

واختتم عبد الفتاح: "هناك أكثر من حكم لتقنية الفيديو، ولكننا سنحاول أول نقوم بتعيين حكم دولي حاصل على رخصة "الفار"، وحكم "الفار" المساعد لا يشترط أن يكون دولي ولكن سيكون من الحكام المميزين، والأبرز أحمد الغندور، محمد معروف وعبد العزيز السيد".