غياب صلاح وحضور رونالدو .. المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن اللاعبين الأربعة المتنافسين على جائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة لدور المجموعات بمنافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022

وأقيمت منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري الأبطال يومي الثلاثاء والأربعاء، وشهد كل يوم منهما 8 مباريات.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا



يتنافس على الجائزة كلًا من باولو ديبالا وكريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي وبيدرو جونسالفيس.

كريستيانو رونالدو قاد مانشستر يونايتد للتعادل بهدفين لمثلهما أمام أتالانتا، وقد سجل هدفي فريقه، وهدف التعادل الثانِي أحرزه في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ديبالا تألق وقاد يوفنتوس للفوز على دينامو كييف برباعية لهدفين، وقد أحرز هدفين أحدهما من ضربة جزاء وصنع هدفًا لزميله موراتا.

ليفاندوفسكي ساهم في فوز بايرن ميونخ على بنفيكا بخماسية لهدفين، محرزًا ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة وصنع آخر.

بيدرو أحرز هدفين في فوز سبورتينج لشبونة على بشكتاش التركي برباعية دون رد.