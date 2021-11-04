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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

12 نوفمبر .. تفاصيل حفل إليسا والشاب خالد بموسم الرياض

صدى البلد

تستعد النجمة اللبنانية إليسا والنجم الجزائري الشاب خالد لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات موسم الرياض وذلك يوم 12 نوفمبر الجاري على مسرح محمد عبده أرينا، والحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم شركة روتانا وقد كشفت الصفحة الرسمية لشركة روتانا على تويتر عن طرح التذاكر رسمياً يوم الجمعة 5 نوفمبر الجاري.

أنطق خلال الايام الماضية موسم الرياض والذى يعد تظاهرة فنية تجمع العديد من انواع الفنون على الاراضى السعودية . 

وكان للفن الموسم نصيب كبير فى موسم الرياض ، حيث تم التعاقد مع عدد من الفنانين المصريين لتقديم أعمال مسرحية هناك ، وفى السطور التالية نرصد ابرز تلك المسرحيات التى تم عرضها ، وأخرى سيستقبلها الجمهور السعودى خلال الايام القادمة . 

سلام مربع : 

 

 كانت أولى العروض المسرحية قدمت الى الشعب العربى المقيم على الاراضى السعودية هى  سلام مربع للفنان محمد هنيدي، والتي تقدم على خشبة مسرح بكر الشدي، ضمن فعاليات افتتاح موسم الرياض لعام 2021، في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

ويشارك هنيدي بطولة "سلام مربع" عدد من نجوم الكوميديا مثل بيومي فؤاد، وآيتن عامر، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، وإيمان السيد، وميرنا نورالدين، وفنانون آخرون، حيث تدور قصتها حول مطرب شعبي يواجه مواقف طريفة خلال رحلته الفنيّة.

 

عائلة لاسعة جداً : 

 

أما ثانى العروض المسرحية التى من المقرر ان تنطلق على أحدى المسارح ضمن فاعليات موسم الرياض هى عائل لاسعة جداً ، وهى مسرحية اجتماعية كوميدية ومن إخراج تامر كرم.

وقد وقع الاختيار على كل من أحمد زاهر وليلى وملك أحمد زاهر على بطولة العمل ، حيث يتم الان إجراء عدد من البروفات . 

الشاب خالد فعاليات موسم الرياض النجمة اللبنانية إليسا فاعليات موسم الرياض افتتاح موسم الرياض منطقة بوليفارد خشبة مسرح بكر الشدي محمد عبده

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