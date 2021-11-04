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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رحيل طلعت يوسف .. يحيى الكومي يعلن مدرب الإسماعيلي الجديد

يحيى الكومي رئيس
يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي

كشف المهندس يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، عن المدير الفني الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة، خلفًا لـ طلعت يوسف، الذي رحل عن الفريق بسبب سوء النتائج.

وقال يحيى الكومي :"تم الاستقرار على تعيين حمزة الجمل، مديرًا فنيًا لفريق الكرة في الفترة المقبلة، حيث سيتولى المهمة بشكل رسمي عقب مباراة البنك الأهلي".

وأضاف:"حمزة الجمل، سيختار الجهاز المعاون له"، موضحًا أن محمد حمص، سيكون ضمن الجهاز المعاون، وأحمد سمير فرج، مرشحًا للتواجد في منصب مدير الكرة".

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ويلتقي الإسماعيلي مع البنك الأهلي، اليوم الخميس، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

الكومي: لا خلافات مع طلعت يوسف.. وهدفنا إنشاء شركة كرة للإسماعيلي


في سياق متصل، قال يحيى الكومي، إنه لا توجد أي مشكلة بينه وبين المدير الفني لفريقه طلعت يوسف ، مشيرا إلى خطة مجلس إدارة الدراويش بإنشاء شركة كرة باسم النادي قريباً

وأوضح الكومي، خلال حلوله ضيفًا بفضائية أون تايم سبورت 2:"ماحدث إنني كنت حزينًا لهزيمة الإسماعيلي وكنا نريد زيارة طلعت يوسف كمجلس إدارة ولكن لظروف كورونا لم نزره ولايوجد شيء بينه وبيني وكان لديّ نية أن يستمر ولكن النتيجة هي من تحكم وأعتذر له وإذا لديه مستحقات سيحصل عليها".

واسترسل:"سنُعيين لجنة فنية لنادي الإسماعيلي ونريد دماء شابة لديها أفكار وسيترأس اللجنة شخص مُحب للنادي وهو لاعب كرة قديم وهي لجنة مدفوعة الأجر للإشراف على الفريق الأول والناشئين سنعيد قطاع الناشئين مرة أخرى بالإسماعيلي بعدما كان كثير من اللاعبين بالأندية من ناشئي الإسماعيلي عكس الآن".

وأتم الكومي تصريحاته بقوله:"جلست مع مجلسي سريعًا فلم يصدر قرار اللجنة الأولمبية الرسمي ولدينا أفكارًا ونسعي لإنجاح النادي في الفترة المقبلة والمجلس سيكون يد واحدة وسيتم إنشاء شركة لفريق الكرة تحت اسم الإسماعيلي للاستثمار الرياضي".

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الكومي الاسماعيلي طلعت يوسف رئيس الإسماعيلي حمزة الجمل

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