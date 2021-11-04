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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العامة العادية لشركة الاتحاد العربي

وزير النقل
وزير النقل

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل ، أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البرى والسياحة   “ السوبر جيت”.

 تم خلال الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة ، وتقرير مجلس الإدارة ونتائج نشاط الشركة وتقرير مراقب حسابات الشركة بالإضافة الى تقرير مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2020م .

وتم استعراض نشاط الشركة وخطة تطويرها لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وذلك من خلال إنشاء عدد من المحطات النموذجية لخدمة الركاب مثل ( محطة سوبر جيت بمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية – محطة بالقاهرة الجديدة – محطة بمدينة نصر – محطة بسوهاج ) وتدشين محطة الشركة المركزية الجديدة في مجمع المواقف ببورسعيد لخدمة أهالي بورسعيد وكذلك توقيع حق انتفاع لعدد من قطع الأراضي لاستخدامها كمحطات نقل ركاب نموذجية ( قطعة ارض بمدينة السويس – قطعة ارض بمدينة الإسماعيلية ) بالإضافة الى جهود الشركة الحالية لتأسيس شركة بالتعاون مع شركة مواصلات مصر لإدارة منظومة جميع وسائل النقل الذكي بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة الى خطة السوبر جيت لتقديم خدمات النقل الذكي في العاصمة الإدارية الجديدة والتحول الرقمي ضمن برنامج رؤية مصر 2030 بمجالاتها المتعددة حيث ركزت خطة السوبر جيت على دعم مشاريع التحول الرقمي وإعادة هيكلة الأصول والتكاليف التشغيلية .

 

وتم استعراض مخططات الشركة في السير في إجراءات التعاقد على عدد 2 حافلة كهرباء من وزارة الإنتاج الحربى للعمل في خدمة النقل الترددي ( عدلي منصور / مطار القاهرة ) وكذلك التنسيق على تفعيل الخطوط الدولية مثل خط القاهرة( بغداد – بنغازي – عمان ) بالإضافة الى تزويد اسطول الشركة بعدد 21 حافلة جديدة فاخرة ( الفئة المميزة و VIP PLUS ) والتعاقد على 20 حافلة أخرى كما تم التعاقد على 20 حافلة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وجارى التنسيق على إحلال عدد 42 حافلة ضمن البرنامج القومي لتحويل واحلال المركبات التي مر على صنعها 20 عاما بمركبات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي / السولار.

 

بالإضافة إلى عرض جهود الشركة في نقل العالقين بمحطة مصر ومطار القاهرة خلال بدايات فترة الحظر الخاص بوباء كورونا واستعراض اهم الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تتخذها الشركة لمواجهة الفيروس في تطهير وتعقيم الاتوبيسات وأماكن الحجز حفاظا على سلامة الركاب والعاملين وكذلك الإجراءات الخاصة بالتعاون مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتطوير منظومة الحجز الإلكتروني بالشركة وقيام الشركة بتحديث خطتها الاستراتيجية لتطوير الاعمال من خلال التوسع في خدمتها المقدمة للمواطنين لتمتد في محافظات ( السويس – الإسماعيلية – المنصورة ) حيث قامت الشركة بنقل  2 مليون راكب خلال عام 2020م .

ووجه الوزير الشكر لرئيس وقيادات الشركة والعاملين بها على مجهوداتهم في نقل الركاب والعمل على إزالة كافة التحديات خلال الفترة الماضية مشيرا الى ان الوزارة الى جانب التوسع في ادخال القطاع الخاص في مجال النقل البرى فأنها بالتوازي تقوم بتطوير شركاتها لاستمرا الخدمة المميزة لجمهور الركاب لافتا الى ضرورة استمرا فتح أسواق جديدة للشركة والتحديث المستمر لأسطولها بأتوبيسات صديقة للبيئة.

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وزير النقل الاتحاد العربي للنقل مهندس كامل الوزير السوبر جيت النقل

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