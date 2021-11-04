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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

جولات ميدانية لمتابعة مشروعات حياة كريمة ومحطات مياه الشرب والصرف بديرمواس في المنيا

صدى البلد

تفقد اللواء  أسامة القاضي محافظ المنيا يرافقه المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية  لرئيس الجمهورية  عبد الفتاح السيسي والخاصة بتطوير الريف المصري "حياه كريمة".

 حيث تم متابعة أعمال المد والتدعيم لشبكات الصرف الصحي بقرية تانوف مركز ديرمواس جنوب المحافظة والتي تنفذها الشركة , وذلك لمتابعة نسب الإنجاز الخاصة بالمبادرة .

والتقي السعيد بأهالي القرية لمعرفة  مدي رضائهم عن  خدمات مياه الشرب، مؤكدا  علي أهمية الحفاظ علي شبكات الصرف الصحي بعد الانتهاء من اعمال التوصيل .
 

كما تفقد السعيد عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحى بمركز ديرمواس ومنها محطة مياه ديرمواس المرشحة والتى تبلغ  طاقتها الانتاجية 600 ل/ث حيث تابع  اعمال التوسعات بها والتى تبلغ 300 ل/ث والجارى إنشاؤها ضمن  المبادرة بتكلفة اجمالية حوالى 185 مليون جنية موجها بسرعة انجاز الأعمال قبل 30/6/2021 طبقا للجدول الزمنى للمشروع وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

 
فى سياق متصل تابع السعيد  سير العمل بمحطة مياه الرحمانية المرشحة والتى تبلغ طاقتها  الإنتاجية  100ل/ث ومحطة معالجة صرف صحي تانوف بمركز ديرمواس والتى تبلغ طاقتها الاستيعابية 10000متر مكعب/ يوم

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