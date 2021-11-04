كاملة أبو ذكرى تقترب من التعاون مع منة شلبي في رمضان 2022

اقتربت المخرجه كاملة أبو ذكرى من التعاقد رسميا علي إخراج مسلسل الفنانة منة شلبي الجديد ، والذى من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم .

العمل حتي الآن لم يتم الاستقرار علي اسمه النهائى ومن المقرر أن يتم التصوير مع مطلع العام الجديد في دولة لبنان بالكامل .

وكان قد أكد المؤلف محمد هشام عبية أنه يواصل حالياً كتابة الحلقات الأولى من مسلسل درامى جديد يعرض خلال شهر رمضان المقبل ومن المقرر ان تقوم ببطولته الفنانة منة شلبى .

وتابع المؤلف محمد هشام عبية فى تصريحات سابقة لـ صدى البلد ، انه انتهى من كتابة 5 حلقات من أحداث العمل ، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على الاسم النهائى له .

وأضاف المؤلف محمد هشام عبية ان العمل من المقرر ان تدور أحداثه فى إطار اجتماعى إنسانى ، ومن المرجح ان يبدأ التصوير خلال شهر يناير القادم .

الجدير بالذكر أن آخر أعمال المخرجة كاملة أبو ذكرى هو مسلسل 100 وش ، والذى قدمته رمضان عام 2020 ، وحقق نجاحا كبيرا .

مسلسل 100 وش شارك في بطولته كل من نيللي كريم وأسر ياسين وسلوى محمد علي ومصطفي درويش ومن إنتاج جمال العدل .

وكانت قد كشفت المخرجة كاملة أبو ذكرى عن وجود نية لتقديم جزء ثاني من العمل علي شكل فيلم او مسلسل تليفزيوني قصير يعرض عبر أحدي المنصات .