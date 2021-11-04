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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كاملة أبو ذكرى تقترب من التعاون مع منة شلبي في رمضان 2022

المخرجة كاملة أبو
المخرجة كاملة أبو ذكرى

اقتربت المخرجه كاملة أبو ذكرى من التعاقد رسميا علي إخراج مسلسل الفنانة منة شلبي الجديد ، والذى من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم .

العمل حتي الآن لم يتم الاستقرار علي اسمه النهائى ومن المقرر أن يتم التصوير مع مطلع العام الجديد في دولة لبنان بالكامل .

وكان قد أكد المؤلف محمد هشام عبية أنه يواصل حالياً كتابة الحلقات الأولى من مسلسل درامى جديد يعرض خلال شهر رمضان المقبل ومن المقرر ان تقوم ببطولته الفنانة منة شلبى .

محمد هشام عبية يتعاون مع منة شلبى فى رمضان 2022

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وتابع المؤلف محمد هشام عبية فى تصريحات سابقة  لـ صدى البلد ، انه انتهى من كتابة 5 حلقات من أحداث العمل ، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على الاسم النهائى له .

وأضاف المؤلف محمد هشام عبية ان العمل من المقرر ان تدور أحداثه فى إطار اجتماعى إنسانى ، ومن المرجح ان يبدأ التصوير خلال شهر يناير القادم .

الجدير بالذكر أن آخر أعمال المخرجة كاملة أبو ذكرى هو مسلسل 100 وش ، والذى قدمته رمضان عام 2020 ، وحقق نجاحا كبيرا .

مسلسل 100 وش شارك في بطولته كل من نيللي كريم وأسر ياسين وسلوى محمد علي ومصطفي درويش ومن إنتاج جمال العدل .

وكانت قد كشفت المخرجة كاملة أبو ذكرى عن وجود نية لتقديم جزء ثاني من العمل علي شكل فيلم او مسلسل تليفزيوني قصير يعرض عبر أحدي المنصات .

كاملة أبو ذكرى المخرجة كاملة ابو ذكرى منة شلبي الفنانة منة شلبي رمضان 2022 المؤلف محمد هشام عبية

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