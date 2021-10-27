عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مني وغادة الأقرب لقلبها.. رجاء حسين: منة شلبي تستحق الترشيح الجوائز العالمية

رجاء حسين
رجاء حسين

أعربت الفنانة رجاء حسين عن سعادته بترشيح الفنانة منة شلبي لجائزة “ الايمى” العالمية عن دورها ضمن أحداث مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة.

 

وقالت رجاء حسين في تصريحات خاصة لـ صدي البلد: منة شلبي تستحق الترشيح لجائزة عالمية لأنها فنانة موهوبة"، واتمني لكل الفنانات من الجيل الجديد هذا الأمر، وعليهن أن يتخذن عملهن بجدية حتي يتمكن من تحقيق هذا".

 

وتابعت رجاء حسين: هناك العديد من الفنانات من الجيل الحالي موهوبات بدرجة كبيرة ، وشخصيا أحب مشاهدة كل من مني زكي ومنة شلبي وغادة عادل ، فهن رائعات على المستوى الفنى.

 

كانت الفنانة رجاء حسين قد تعاونت مع الفنانة منة شلبي في فيلم نوارة، والذى حصد العديد من الجوائز في المهرجانات العربية والأجنبية، والعمل من إخراج هالة خليل، وجسدت “رجاء حسين” داخل الأحداث دور جدة الفنانة منة شلبي بطلة العمل.

 

سر الغياب : 

أكدت الفنانة رجاء حسين أنها رفضت عددا من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية، خاصة وأن ما يعرض عليها لا يناسب تاريخها الفني.

 

وتابعت رجاء حسين في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد": "احنا عاملين زي خيل الحكومة لما نكبر بتضرب بالنار، فهل يعقل أن فنان بحجم عبد الرحمن أبو زهرة أو رشوان توفيق لا يشاركون في أعمال درامية". 

رجاء حسين عن غيابها: بقينا زي خيل الحكومة ولا يعقل غياب " أبو زهرة " و"رشوان توفيق " عن الساحة

بلد شرقي.. رجاء حسين عن ملابس الفنانات بالجونة: أوفر والغرب مبقوش يلبسوا كده

واستكملت رجاء حسين : لا أستطيع أن أجازف بتاريخي الفني بالمشاركة في أعمال لا تناسبني ، فهناك جمهور يحترم مشوارى الفني ، ويجب أن احترمه واقدم ادوار لا تقل عن ما قدمته له قبل ذلك.

 

رجاء حسين فى سطور : 

ولدت رجاء حسين في 7 نوفمبر عام 1937، بمحافظة القليوبية، اسمها بالكامل عايشة رجاء حسين زكي إسماعيل، عملت في البداية مع فرقة نجيب الريحاني، ثم عملت في السينما والتلفزيون منذ مطلع ستينات القرن العشرين .

 

ومن إبرز  أفلامها (أفواه وأرانب، حدوتة مصرية، المتوحشة، أبناء وقتلة)، وفي التلفزيون قدمت عدد من المسلسلات الناجحة منها  مسلسلات (الشهد والدموع، رحلة السيد أبو العلا البشري، المال والبنون، زيزينيا)، وقدمت 5 أفلام مع يوسف شاهين.

رجاء حسين غادة عادل هالة خليل منى زكى مسلسل فى كل أسبوع يوم جمعة منة شلبي

ترشيحاتنا

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بتدشين مركزين للتعليم الإلكتروني وإحياء التراث بجامعة الأزهر

الاوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية يطغى على صحف العالم

معاريف: إسرائيل تفتتح سفارتها في هندوراس الشهر المقبل

استئناف محاكمة الهارب محمد علي و102 آخرين في قضية الجوكر 8 نوفمبر

توفير العملة الصعبة أبرزها.. «خطة النواب» تكشف أهمية إقامة مدينة عالمية للسيارات

القاهرة _ بوخارست | السيسي يعبر كل الحدود لخدمة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا حرم الله الزنا .. 7 أسباب تعرف عليها

الرئيس السيسي يعين الفريق محمد فريد حجازي مستشاراً لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة

رسالة تهديد على مقعد راكب.. طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة

ننشر السيرة الذاتية للفريق أسامة عسكر رئيس الأركان الجديد

الحقيني يا ماما بحر خطفني.. حكاية طفلة الإسكندرية: اغتصبوها لمدة أسبوع وألقوا جثتها في المقابر

خطفوها من الهرم واغتصبوها في النخل.. ماذا حدث لـ المضيفة في الميكروباص؟ | نوستالجيا

رسميا.. انتهاء أزمة عدم إذاعة مباراة الإسماعيلي والأهلي بالدوري| خاص

مصرع المتهم بتهديد فتاة سوهاج ووالدها خلال مواجهة قوات الأمن العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوستالجيا| اليشمك .. اقتصر للنساء من الأسرة الملكية في تركيا ومصر للخصوصية

انتشار الأدوية في النوادي والمدارس ..حقيقة صادمة لأسباب تعاطي المراهقين المخدرات

المايسترو أونكل عزيز.. لماذا اختلف فتوح نشاطي مع خليل مطران وطه حسين؟

حكاية السهرة.. ماذا فعل جاكي شان ليحصل على "الأوسكار" بعد 56 عاماً من الأكشن؟

فيديو

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

تحرش جنسي وإهمال.. تفاصيل خطيرة في مقتل مصورة فيلم أليك بالدوين بأمريكا

لمس مناطق حساسة.. تفاصيل واقعة التحرش في أتوبيس المعادي

بعد وجع وضغط طويل.. سر تنازل ريهام سعيد عن قضية سما المصري

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ