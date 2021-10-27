مني وغادة الأقرب لقلبها.. رجاء حسين: منة شلبي تستحق الترشيح الجوائز العالمية

أعربت الفنانة رجاء حسين عن سعادته بترشيح الفنانة منة شلبي لجائزة “ الايمى” العالمية عن دورها ضمن أحداث مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة.

وقالت رجاء حسين في تصريحات خاصة لـ صدي البلد: منة شلبي تستحق الترشيح لجائزة عالمية لأنها فنانة موهوبة"، واتمني لكل الفنانات من الجيل الجديد هذا الأمر، وعليهن أن يتخذن عملهن بجدية حتي يتمكن من تحقيق هذا".

وتابعت رجاء حسين: هناك العديد من الفنانات من الجيل الحالي موهوبات بدرجة كبيرة ، وشخصيا أحب مشاهدة كل من مني زكي ومنة شلبي وغادة عادل ، فهن رائعات على المستوى الفنى.

كانت الفنانة رجاء حسين قد تعاونت مع الفنانة منة شلبي في فيلم نوارة، والذى حصد العديد من الجوائز في المهرجانات العربية والأجنبية، والعمل من إخراج هالة خليل، وجسدت “رجاء حسين” داخل الأحداث دور جدة الفنانة منة شلبي بطلة العمل.

سر الغياب :

أكدت الفنانة رجاء حسين أنها رفضت عددا من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية، خاصة وأن ما يعرض عليها لا يناسب تاريخها الفني.

وتابعت رجاء حسين في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد": "احنا عاملين زي خيل الحكومة لما نكبر بتضرب بالنار، فهل يعقل أن فنان بحجم عبد الرحمن أبو زهرة أو رشوان توفيق لا يشاركون في أعمال درامية".

واستكملت رجاء حسين : لا أستطيع أن أجازف بتاريخي الفني بالمشاركة في أعمال لا تناسبني ، فهناك جمهور يحترم مشوارى الفني ، ويجب أن احترمه واقدم ادوار لا تقل عن ما قدمته له قبل ذلك.

رجاء حسين فى سطور :

ولدت رجاء حسين في 7 نوفمبر عام 1937، بمحافظة القليوبية، اسمها بالكامل عايشة رجاء حسين زكي إسماعيل، عملت في البداية مع فرقة نجيب الريحاني، ثم عملت في السينما والتلفزيون منذ مطلع ستينات القرن العشرين .

ومن إبرز أفلامها (أفواه وأرانب، حدوتة مصرية، المتوحشة، أبناء وقتلة)، وفي التلفزيون قدمت عدد من المسلسلات الناجحة منها مسلسلات (الشهد والدموع، رحلة السيد أبو العلا البشري، المال والبنون، زيزينيا)، وقدمت 5 أفلام مع يوسف شاهين.