13 نوفمبر.. مقابلة المتقدمين الجدد لمراكز الثقافة الإسلامية بالأوقاف

حددت وزارة الأوقاف، مواعيد مقابلات المتقدمين على موقع الوزارة الراغبين في الدراسة بالفرقة الأولى بمراكز الثقافة الإسلامية، والتي تبدأ السبت 13 نوفمبر 2021م.

مقابلات مراكز الثقافة الإسلامية

وجاءت أسماء المتقدمين على النحو التالي:

ونشرت الوزارة أسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري المركزي من المتقدمين لمسابقة القراءة الحرة لعام 1443هــ – 2021م ، ممن اجتازوا الاختبارات التمهيدية الأولية بالمديريات الإقليمية، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/ 11 / 2021م بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة العاشرة صباحًا ، علمًا بأنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بصورة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل ، وهم :

أولًا : الفرع الأول

1. محمد عبد الستار محمد أحمد - المنوفية

2. سالم زكى البشتاوي الحلوانى - الغربية

3. عبد العاطي امر الله عبد العاطي محمود - الشرقية

4. محمود سيد محمود جودة - الفيوم

5. عاصم علاء الدين عبدالعليم عثمان - المنيا

6. مصعب نبيل إبراهيم عبد الرازق - الإسكندرية

7. محمد السيد أحمد جمعة - كفر الشيخ

8. رجب عبد الواسع محمد مصطفي - القليوبية

9. محمد مصطفى إبراهيم بكرى - كفر الشيخ

10. بسيوني فوزي القطري - البحيرة

11. عبد الفتاح عوض سليمان عكاشة - البحيرة

12. ناجي السيد عبد الرحمن علي - الشرقية

13. صالح إبراهيم محمد المدبولي - القليوبية

14. محمد علي عبد الجواد محمد - بني سويف

15. محمد أحمد السيد أحمد علي الجد - الدقهلية

16. علي محمود طه يونس - الأقصر

17. جمال السيد سليمان السيد - سوهاج

18. أحمد سيد محمود محمد - الجيزة

19. سعد عبد الحميد حسن سعد - القاهرة

20. سيد أحمد عبدالواحد سيد أحمد النجار - الغربية

21. ياسر ربيع أحمد محمد - المنيا

22. بهاء لقمان محمد - قنا

23. عبد السلام محمد عبد السلام رمضان - المنوفية

24. إبراهيم رجب كريم محمد كريم - الجيزة

25. علاء حسن حمدي علي - المنيا

26. حسن متولي عبدالرحمن سويفي - أسيوط

27. محمود علي بيومي عبدالحافظ - أسيوط

28. محمد حسانين سعد علي - المنيا

29. محمد مصطفى أنور مصطفى - الدقهلية

30. محمد أحمد محمد عمر - الغربية

31. نبيل عبد الفتاح إبراهيم حافظ - البحيرة

32. أسامة أحمد عبد الرحيم سمك - المنوفية

33. محمد محمد عطيه أحمد - الإسماعيلية

34. أشرف شحاته عطوة بدوي - الشرقية

35. أحمد رجب عبده خليفه - البحيرة

36. محمود إسماعيل عويس السيد - الجيزة

37. محمود محمد محمد المعصرانى - الغربية

38. محمد أحمد فتوح مصباح - كفر الشيخ

39. محمد رجب علي حسنين - بني سويف

40. هواري فوزي عبد الكريم توني - المنيا

41. خالد حسن عبد الرحيم أحمد - أسيوط

42. مطاوع حسن عبد الرحمن علي - كفر الشيخ

43. السيد البلتاجى القطب البلتاجى - الغربية

44. عبد الرحمن حسني عبد الرحمن إبراهيم - الجيزة

45. شعبان شوقى عبدالسلام القاضي - كفر الشيخ

46. خالد محمد عطية إسماعيل - الشرقية