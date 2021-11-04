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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قافلة مشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف إلى سانت كاترين.. 11 نوفمبر

شيخ الأزهر الدكتور
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ووزير الأوقاف

تنطلق القافلة الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف يوم الخميس القادم  الموافق 11 من الشهر الجاري، إلى منطقة (سانت كاترين- محافظة جنوب سيناء) ، وتستمر حتى نهاية يوم الجمعة 12 / 11 / 2021م . 

وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة .

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وتأتي هذه القافلة في إطار  اهتمام كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بالمناطق ذات القيمة التاريخية والروحية ، وخاصة منطقة (سانت كاترين- محافظة جنوب سيناء) وما فيها من إرث روحي وتاريخي وحضاري ، وفق المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية، وتنمية روح الانتماء الوطني لدى السكان بتلك المناطق، والتي دعا إليها ديننا الحنيف.

القافلة الدعوية المشتركة وزارة الأوقاف الازهر الشريف وزير الاوقاف شيخ الأزهر

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