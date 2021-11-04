عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بالأسماء .. الأوقاف تعتمد 23 خطيبًا جديدًا بالمكافأة في بني سويف

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المجموعة الثانية من المتقدمين للخطابة على بند التحسين من محافظة (بني سويف) ، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم أو يتم امتحانهم سواء من هذه المحافظة  أو من غيرها ، وهم : 

 

1. عبد الله عثمان زكي عثمان - بني سويف - كلية الدعوة الإسلامية  - ممتاز
2. محمود عبد الحميد حافظ محمد - بني سويف - كلية أصول الدين  - ممتاز
3. محمد أحمد عبد العظيم محمد - بني سويف - كلية القرآن الكريم  - ممتاز
4. محمد روبي عبد الغفار محمد - بني سويف - كلية اللغة العربية  - ممتاز
5. عثمان أحمد إسماعيل عبد المخلف - بني سويف - كلية اللغة العربية  - ممتاز
6. عبد الرحمن ربيع محمود أحمد - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - ممتاز
7. أحمد محمد عبد الحميد أحمد عبد المجيد - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر  - ممتاز
8. يوسف عدلي أبو الفضل أبو طالب - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر  - جيد جدًا مع مرتبة الشرف
9. جمال شعبان عبد الوهاب أحمد - بني سويف - كلية الدعوة الإسلامية  - جيد جدًا
10. أحمد جمال عويس محمد - بني سويف - كلية أصول الدين  - جيد جدًا
11. سيد محمد عبد التواب عبد الفتاح - بني سويف - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًا
12. عبد الرحمن شكري عباس عطا - بني سويف - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًا
13. محمد حسن رفاعي محمد - بني سويف - كلية الشريعة والقانون  - جيد جدًا
14. أحمد محمد عطا أحمد - بني سويف - كلية القرآن الكريم  - جيد جدًا
15. مصطفى عبد الله محمد عيسى - بني سويف - كلية القرآن الكريم  - جيد جدًا
16. حسن فتحي رمضان محمد - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد جدًا
17. محمد أحمد علي محمد - بني سويف - كلية القرآن الكريم  - جيد جدًا
18. محمد محمود حسن حزين - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - جيد جدًا
19. حسين محمد قرني محمد - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر  - جيد جدًا
20. أحمد محمد أحمد نصرالله - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر  - جيد جدًا
21. هاني عصمت أمين على - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - جيد جدًا
22. أمير محمد عبد العاطي سيد - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - جيد جدًا
23. إبراهيم محمود عبد العظيم أحمد - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر  - جيد جدًا

وطالبت الوزارة المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي :
1- - نسخة من المؤهل أصل .
2- - صورة الرقم القومي .
3- - صورتان شخصيتان حديثتان. 
4- - صحيفة الحالة الجنائية حديثة.
وعلى المديرية استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو ، في حين يكتفى من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهات الحكومية بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله ، مع صورة الرقم القومي وصورتين حديثتين.

وزارة الأوقاف خطباء المكافأة بني سويف

ترشيحاتنا

"الأوروبي لإعادة الإعمار" يتوقع ارتفاع معدل النمو في مصر لـ 4.9%

محمد عادل يقترب من تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كل ما تريد معرفته عن الالتهاب الجرثومي الذي يصيب الأطفال

من الكنترول .. محمد عادل حكما لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك

إطلاق التطبيق الإلكتروني "اطمئن" كجواز سفر صحي

لدعم صغار المزارعين..وزير الزراعة يستقبل الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قتل زوجته وحماته بحجة الرذيلة مع القاصرات.. الأمن يداهم منزل بلطجي الفيوم ويحرر الرهائن

حقيقة خلع شاب أسنانه كاملة من أجل إهدائها لحبيبته على هيئة عقد

لو المتهم مريض نفسي.. تعرف على عقوبة القتل العمد والتمثيل بالجثة وفقا للقانون

كارثة تنتظر الإسكندرية.. ماذا يحدث للمدينة والدلتا عام 2100 ؟

أغبى خط في مصر.. القصة الكاملة لسقوط مُحتجز الرهائن بالفيوم بـ"لايف" على الفيسبوك

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

القوى العاملة:  توفير  2579 فرصة عمل برواتب تصل إلى 7 آلاف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صواريخ مريم فخر الدين في ذكرى وفاتها| لماذا اتهمت الشحرورة بالزنا.. ووصفت يوسف شاهين بالأسوأ؟

مي فاروق تفتتح الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .. صور

طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة .. 5 وصفات متنوعة

القوات الجوية المصرية والهندية تشاركان في تدريب مشترك على مهاجمة الأهداف المعادية

فيديو

غرق الإسكندرية| شاهد تحذيرات رئيس وزراء بريطانيا في قمة المناخ

إطلاق نار على 10 جنود مصريين بافريقيا الوسطى|والسفير: رعاية عاجلة..فيديوجراف

فيديو جراف.. مسجل خطر يحاول قتل زوجته ويحتجز أطفالا رهائن.. ما القصة

لغيابه عن الوعي.. هل يفلت سفاح الإسماعيلية من عقوبة الإعدام

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

اﻟﻤﺰﻳﺪ