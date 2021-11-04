بالأسماء .. الأوقاف تعتمد 23 خطيبًا جديدًا بالمكافأة في بني سويف

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المجموعة الثانية من المتقدمين للخطابة على بند التحسين من محافظة (بني سويف) ، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم أو يتم امتحانهم سواء من هذه المحافظة أو من غيرها ، وهم :
1. عبد الله عثمان زكي عثمان - بني سويف - كلية الدعوة الإسلامية - ممتاز
2. محمود عبد الحميد حافظ محمد - بني سويف - كلية أصول الدين - ممتاز
3. محمد أحمد عبد العظيم محمد - بني سويف - كلية القرآن الكريم - ممتاز
4. محمد روبي عبد الغفار محمد - بني سويف - كلية اللغة العربية - ممتاز
5. عثمان أحمد إسماعيل عبد المخلف - بني سويف - كلية اللغة العربية - ممتاز
6. عبد الرحمن ربيع محمود أحمد - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - ممتاز
7. أحمد محمد عبد الحميد أحمد عبد المجيد - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - ممتاز
8. يوسف عدلي أبو الفضل أبو طالب - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - جيد جدًا مع مرتبة الشرف
9. جمال شعبان عبد الوهاب أحمد - بني سويف - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًا
10. أحمد جمال عويس محمد - بني سويف - كلية أصول الدين - جيد جدًا
11. سيد محمد عبد التواب عبد الفتاح - بني سويف - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًا
12. عبد الرحمن شكري عباس عطا - بني سويف - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًا
13. محمد حسن رفاعي محمد - بني سويف - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًا
14. أحمد محمد عطا أحمد - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد جدًا
15. مصطفى عبد الله محمد عيسى - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد جدًا
16. حسن فتحي رمضان محمد - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد جدًا
17. محمد أحمد علي محمد - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد جدًا
18. محمد محمود حسن حزين - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - جيد جدًا
19. حسين محمد قرني محمد - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - جيد جدًا
20. أحمد محمد أحمد نصرالله - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - جيد جدًا
21. هاني عصمت أمين على - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - جيد جدًا
22. أمير محمد عبد العاطي سيد - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - جيد جدًا
23. إبراهيم محمود عبد العظيم أحمد - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - جيد جدًا
وطالبت الوزارة المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي :
1- - نسخة من المؤهل أصل .
2- - صورة الرقم القومي .
3- - صورتان شخصيتان حديثتان.
4- - صحيفة الحالة الجنائية حديثة.
وعلى المديرية استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو ، في حين يكتفى من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهات الحكومية بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله ، مع صورة الرقم القومي وصورتين حديثتين.