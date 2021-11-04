بالأسماء .. الأوقاف تعتمد 23 خطيبًا جديدًا بالمكافأة في بني سويف

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المجموعة الثانية من المتقدمين للخطابة على بند التحسين من محافظة (بني سويف) ، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم أو يتم امتحانهم سواء من هذه المحافظة أو من غيرها ، وهم :

1. عبد الله عثمان زكي عثمان - بني سويف - كلية الدعوة الإسلامية - ممتاز

2. محمود عبد الحميد حافظ محمد - بني سويف - كلية أصول الدين - ممتاز

3. محمد أحمد عبد العظيم محمد - بني سويف - كلية القرآن الكريم - ممتاز

4. محمد روبي عبد الغفار محمد - بني سويف - كلية اللغة العربية - ممتاز

5. عثمان أحمد إسماعيل عبد المخلف - بني سويف - كلية اللغة العربية - ممتاز

6. عبد الرحمن ربيع محمود أحمد - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - ممتاز

7. أحمد محمد عبد الحميد أحمد عبد المجيد - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - ممتاز

8. يوسف عدلي أبو الفضل أبو طالب - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - جيد جدًا مع مرتبة الشرف

9. جمال شعبان عبد الوهاب أحمد - بني سويف - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًا

10. أحمد جمال عويس محمد - بني سويف - كلية أصول الدين - جيد جدًا

11. سيد محمد عبد التواب عبد الفتاح - بني سويف - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًا

12. عبد الرحمن شكري عباس عطا - بني سويف - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًا

13. محمد حسن رفاعي محمد - بني سويف - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًا

14. أحمد محمد عطا أحمد - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد جدًا

15. مصطفى عبد الله محمد عيسى - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد جدًا

16. حسن فتحي رمضان محمد - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد جدًا

17. محمد أحمد علي محمد - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد جدًا

18. محمد محمود حسن حزين - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - جيد جدًا

19. حسين محمد قرني محمد - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - جيد جدًا

20. أحمد محمد أحمد نصرالله - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - جيد جدًا

21. هاني عصمت أمين على - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - جيد جدًا

22. أمير محمد عبد العاطي سيد - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - جيد جدًا

23. إبراهيم محمود عبد العظيم أحمد - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - جيد جدًا

وطالبت الوزارة المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي :

1- - نسخة من المؤهل أصل .

2- - صورة الرقم القومي .

3- - صورتان شخصيتان حديثتان.

4- - صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

وعلى المديرية استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو ، في حين يكتفى من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهات الحكومية بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله ، مع صورة الرقم القومي وصورتين حديثتين.