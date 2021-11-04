سجل 11 هدفا .. أرقام برونو فيرنانديز مع مانشستر يونايتد

يعتبر برونو فيرنانديز نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي واحد من أفضل لاعبي الوسط في العالم.

وساهم برونو فيرنانديز فى الريمونتادا التي حققها المان يونايتد امام أتلانتا الايطالي والخروج بينتحة التعادل ٢/٢ فى دورى ابطال أوروبا.

ويتميز برونو فيرنانديز بالدقة و والجودة العالية على مستوى صانع اللعب وصانع الفرص ويسجيل الأهداف كذلك.



ويعد برونو فيرنانديز صاحب الأسيست في هدف رونالدو الأول أمام أتالانتا الايطالي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2021_2022 .

برونو فيرنانديز اكثر من صنع الفرص فى مباراة مانشستر يونايتد امام أتلانتا الايطالي ب 13 فرصة وأكثر تمريرات حاسمة ب 4.

أرقام برونو فيرنانديز

ساهم برونو فيرنانديز في 77 هدفا مع مانشستر يونايتد في جميع البطولات ويعتبر أكثر من أي لاعب آخر في البريميرليج منذ قدومه.

شارك برونو فيرنانديز في المسابقات الأوروبية مع مانشستر يونايتد فى 24 مباراة

وساهم برونو فيرنانديز فى 23 هدفا سجل منها 11 هدفا سجل وارسل 12 تمريرة حاسمة.