شغل عيال..قرار عاجل بشأن طعن طفل بالابتدائي زميله بسكين داخل مدرسة بالقاهرة

أخلت النيابة العامة سبيل طفل بالابتدائي تعدي علي زميله بسكين مما تسبب في إصابته بقطع في ذراعه تم نقله على إثرها إلى المستشفى لإسعافه.

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم مدينة نصر أول يفيد تلقيه إشارة من مستشفى باستقبالها طالب بالابتدائي مصاب بجرح قطعي في ذراعه.

على الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بكشف ملابسات الواقعة وضبط الجاني .

وتبين من التحريات وجمع المعلومات ان مشاجرة نشبت بين الطالب المصاب وزميله بسبب خلافات سابقة بينهما وسبق مضايقته أكثر من مرة فقرر الطالب المتهم الانتقام بعد ان استفزه زميله فتعدى عليه بسكين اخفاه بين طيات ملابسه المدرسية ليسقط غارقا في دمائه في فناء مدرستهم التجريبي بعباس العقاد فرع مدينة نصر .

وبسؤال شهود العيان من إدارة المدرسة وزملاء الطالبين اقروا بصحة الواقعة وسابقة الخلاف فيما بينهما " شغل عيال " حسبما أدلوا بأقوالهم ، تم تحرير محضر وأصدرت النيابة قرارها المتقدم مع أخذ تعهد على اسرة الطالب المتهم يحسن رعايته وحرصا على مستقبله .