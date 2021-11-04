شعر كيرلي.. مريام فارس بـ إطلالة كاجوال على انستجرام | شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية مريام فارس، كعادتها على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور جديدة وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ونشرت مريام صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت توب أبيض وبنطال اسود، مما زاد من جاذبيتها وأناقتها.



من الناحية الجمالية، اعتمدت مريام في المكياج على الألوان التي تبرز ملامحها وأنوثتها، كما ظهرت بخصلات الشعر البني الكيرلي الذي تميل اليه وتفضل الظهور به.



يذكر أن آخر، أعمال مريام فارس، أغنية "قومي" باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحا كبيرا.



وطرحت ميريام فارس، في يونيو الماضي فيلم وثائقي بعنوان "غدارة يا دنيا" الذي تستعرض فيه قصة تحضير ألبومها الأخير، والأزمات التي مرت بها أثناء حمل طفلها الثاني ديف وسط انتشار جائحة كورونا، ومعاناة أسرتها مع الحجر الصحي.

وظهر ابن ميريام فارس الأكبر " داني " معها في الفيلم، الذي تحدثت فيه عن الأمومة والفرصة التي منحها لها الحجر الصحي العام الماضي، الذي فرضته انتشار جائحة كورونا، وكيفية تأثيره على علاقتها بطفليها.

وعادت ميريام فارس إلى إحياء الحفلات المباشرة مرة أخرى بعد طرح ألبومها الجديد وفيلمها مع نتفليكس، وقلة حدة الجائحة والخوف من انتشار فيروس كورونا.