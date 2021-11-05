طلبات إعانة البطالة بأمريكا تتراجع إلى 269 ألف طلب

شهدت صورة البطالة في في أمريكا تحسنا مرة أخرى الأسبوع الماضي، مع انخفاض طلبات إعانة البطالة إلى مستوى قياسي آخر في فترة كورونا.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن طلبات إعانة البطالة تراجعت إلى 269 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر، بانخفاض بـ 14 ألف عن الفترة السابقة، وأفضل من تقديرات وصلت إلى 275 ألف طلب.

ويأتي هذا الهبوط وسط تراجع في البرامج الخاصة التي بدأت خلال الأزمة، حيث انخفض إجمالي المتلقين للمزايا بموجب جميع البرامج إلى 2.67 مليون مستفيد.

ولعى صعيد آخر، أمرت وزارة التجارة الأمريكية، الشركات بالدولة بعدم بيع تقنيتها إلى المجموعة الإسرائيلية NSO المصنعة لبرنامج بيجاسوس للتجسس وإدراجها على القائمة السوداء للتجارة، مستشهدة بتقارير تفيد بأن برنامج Pegasus الخاص بالشركة يستخدم ضد الصحفيين والمسؤولين الحكوميين والنشطاء وغيرهم.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، يقول المنظم في بيانه الصحفي إن الشركة المطورة لبرمجيات بيجاسوس الخطيرة، تم إضافتها إلى قائمة الكيانات لأن أداتها تهدد "النظام الدولي القائم على القواعد" عند بيعها لحكومات أجنبية قمعية.