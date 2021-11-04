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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة الأمريكية في إثيوبيا تبدأ إجلاء موظفيها وعائلاتهم

الصراع في إثيوبيا
الصراع في إثيوبيا

أعلنت السفارة الأمريكية في إثيوبيا بدء الإجلاء الطوعي لموظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم بسبب الأوضاع الأمنية المتردية نتيجة النزاع المسلح بين القوات النظامية والمليشيات الموالية لها وبين جبهة تحرير شعب تيجراي وجيش تحرير أورومو المناهضين لحكومة رئيس الوزراء آبي أحمد.

 

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أمس الأربعاء، إن المنظمة ستتحرك لحماية موظفيها العاملين في إثيوبيا، مع تقدم جبهة تحرير شعب تيجراي وجيش تحرير الأورومو باتجاه أديس أبابا.

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ووفقا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، قال فرحان حق، "نحن على دراية بالوضع على الأرض، وكما هو الحال مع جميع مراكز عملنا المختلفة، نتخذ خطوات للتأكد من حماية موظفينا".

 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش تحرير أورومو، المتحالف مع جبهة تحرير شعب تيجراي في إثيوبيا، أن الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا بات قريبا جدا ومسألة أشهر إن لم يكن أسابيع.

 

ونقلت وكالة فرانس برس، عن جيش تحرير أورومو تأكيده بأن مقاتليه دخلوا إلى عدة مدن في جنوب كومبولشا بينها كيميسي على بعد 320 كيلومترا من العاصمة الإثيوبية.

 

وقال المتحدث باسم جيش أورومو، أودا طربي، إنه "اذا استمرت الأمور على الوتيرة الحالية فسيكون دخول العاصمة وقتها مسألة أشهر إن لم يكن أسابيع".

اثيوبيا أديس أبابا السفارة الأمريكية تيجراي أورومو

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