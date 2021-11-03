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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الأوضاع الأمنية.. كينيا تغلق الحدود مع إثيوبيا

تيجراي
تيجراي

قررت السلطات الكينية، اليوم الأربعاء، إغلاق الحدود البرية مع إثيوبيا، بسبب تدهور الأوضاع مع اقتراب الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وجبهة تحرير الأورومو من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

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أمريكا تطالب بوقف القتال في إثيوبيا وتتوعد أبي أحمد برد قوي

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سقوط آبي أحمد بات محسوما.. تيجراي وأورومو: سنقتحم عاصمة إثيوبيا قريبا جدا

وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيجراي والقوات الإريترية، بوقف القتال، وبدء المفاوضات فورا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إنه يجب ضمان حق الوصول إلى المساعدات الإنسانية لـ إقليم تيجراي، لحاجتهم الضرورية لذلك.

وأضاف: "على القوات الإريترية أن تنسحب من الأراضي الإثيوبية لأنها ساهمت في زعزعة الاستقرار".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أنه لا يجب علي حكومة أبي أحمد أن تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيجراي، وإلا سترد أمريكا بقوة علي منتهكي حقوق الإنسان.

الخارجية الأمريكية إقليم تيجراي القوات الإريترية المساعدات الانسانية اثيوبيا

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