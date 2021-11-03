بسبب الأوضاع الأمنية.. كينيا تغلق الحدود مع إثيوبيا

قررت السلطات الكينية، اليوم الأربعاء، إغلاق الحدود البرية مع إثيوبيا، بسبب تدهور الأوضاع مع اقتراب الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وجبهة تحرير الأورومو من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيجراي والقوات الإريترية، بوقف القتال، وبدء المفاوضات فورا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إنه يجب ضمان حق الوصول إلى المساعدات الإنسانية لـ إقليم تيجراي، لحاجتهم الضرورية لذلك.

وأضاف: "على القوات الإريترية أن تنسحب من الأراضي الإثيوبية لأنها ساهمت في زعزعة الاستقرار".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أنه لا يجب علي حكومة أبي أحمد أن تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيجراي، وإلا سترد أمريكا بقوة علي منتهكي حقوق الإنسان.