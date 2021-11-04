عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إحصائيات عسكرية تكشف: جنود القوات الجوية الأمريكية يرفضون التلقيح ضد كورونا

جنود القوات الجوية
جنود القوات الجوية الامريكية

كشفت الإحصاءات الصادرة عن القوات الجوية الامريكية يوم الأربعاء، عن ان حوالي 8500 جندي في الخدمة الفعلية لم يلتزموا بموعد التلقيح المقرر في 2 نوفمبر، حيث يسعى ما يقرب من 5000 منهم للحصول على إعفاء ديني و800 منهم يرفضون التطعيم على الإطلاق.

 
ومع ذلك، تُظهر البيانات أن 95.9٪ من الأفراد في الخدمة الفعلية و 90.5٪ من الموجودين في الاحتياط قد تم تطعيمهم بالكامل.
 

وقال رئيس أركان القوات الجوية الجنرال سي كيو براون الابن: “يجب أن يكون طيارونا مستعدين للعمل في أي وقت وفي أي مكان بالعالم، من فريقنا وعائلاتنا”.

 

وتم الكشف عن أن 4933 جنديًا يسعون للحصول على إعفاء ديني، على الرغم من أن الإحصاءات تظهر أنه لم تتم الموافقة على مثل هذه الطلبات حتى يوم الأربعاء، حيث حصل 1634 شخصًا على إعفاء طبي و 232 حصلوا على إعفاء إداري.

 

ويأتي الحماس المفاجئ للحصول على إعفاءات دينية من قبل الجنود وسط نقاشات محتدمة حول هذه القضية، مع اتهام بعض أفرع الجيش الأمريكي بمحاولة تقويض هذه الإعفاءات.

 

وعلى وجه الخصوص، أفادت قناة فوكس نيوز في سبتمبر عن مذكرة من خفر السواحل الأمريكي يبدو أنها توجه القساوسة للتدقيق في كل طلب للحصول على إعفاء ديني، وطرح أسئلة إضافية تهدف إلى معرفة ما إذا كان الأعضاء يحافظون على معتقداتهم الدينية.
 

وقد أُطلق على هذا النهج اسم “محاكم التفتيش الحديثة” التي تُظهر “العداء الديني” في الجيش الامريكي.

 

ووسط الجدل، أصدر رئيس أساقفة إيبارشية الروم الكاثوليك للخدمات العسكرية في الولايات المتحدة بيانًا قال فيه إن تلقي لقاحات كورونا “ليس خطيئة” مشيرا الى انه لا يزال من حق المرء رفض التطعيم في حال شعر أنه ينتهك حرمة حياته.

 

ومع كون المواعيد النهائية للتطعيم في سلاح الجو واحدة من أكثر المواعيد صرامة في الجيش الأمريكي ، ظهرت تقارير في وقت سابق في أكتوبر تشير إلى أن حوالي 12000 جندي غير مستعدين للحصول على اللقاح قد يغادرون الخدمة بسبب تفويضات اللقاح التي فرضتها إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن.

الولايات المتحدة لقاحات كورونا فوكس نيوز الجيش الأمريكي القوات الجوية خفر السواحل الروم الكاثوليك رئيس أركان القوات الجوية

موضوعات متعلقة

الجيش الإسرائيلي يطلق تدريبات ضخمة لمحاكاة الحرب مع حزب الله

أسوأ موجة للأمطار الغزيرة تضرب أجزاء من بريطانيا واسكتلندا.. فيديو

القوات السورية تصد رتلا عسكريا أمريكيا وتجبره على التراجع | فيديو

بورصة وول ستريت ترتفع للأسبوع الثالث على التوالي .. ومؤشر داوجونز يسجل مستويات قياسية

جدل في ايطاليا حول منح الرئيس البرازيلي المواطنة الفخرية

بايدن يهدد الصين برد قوي حال مهاجمة تايوان| فيديو

مقتل 16 إثر انفجار ضخم في مصنع كيماويات روسي | فيديو

بلينكين يكشف عن اتفاقية للحد من إزالة الغابات في منطقة الأمازون

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن التطعيم بـ لقاحي كورونا والإنفلونزا معا

للصيانة .. توقف محطة مياه الشرب عن العمل بـ طامية 24 ساعة

بعد توجيهات الرئيس السيسي.. 15 معلومة عن صندوق مصر السيادي

تعرف على أسعار العملات العربية في بنك مصر ختام اليوم الخميس 4 -11-2021

سلسلة أسوس الخارقة ROG Phone 5s تصل إلى أوروبا بسعر باهظ

أبرزها تغيير زيت وفلتر.. 5 خطوات لحماية سيارتك في فصل الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

هيئة الدواء توجه نداء عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا

هدد المواطنين بـ سيف.. ضبط أحد أباطرة تجارة الحبوب المخدرة بالغربية

حظر الحلاوة والعصير..الأزهر يعلن عن أنواع ممنوع استلامها في الوجبات المدرسة

إصابة أحمد خليل بـ كورونا في تصوير "إلا أنا " l خاص

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

قتل زوجته وحماته بحجة الرذيلة مع القاصرات.. الأمن يداهم منزل بلطجي الفيوم ويحرر الرهائن

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجال في حياة شويكار أبرزهم فؤاد المهندس.. ماذا طلب منها الزعيم عبد الناصر؟

الإعلان عن بدء تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء|صور

شاهد... عراقة مهرجان القاهرة السينمائى تتجسد في بوسترات 42 دورة

صواريخ مريم فخر الدين في ذكرى وفاتها| لماذا اتهمت الشحرورة بالزنا.. ووصفت يوسف شاهين بالأسوأ؟

فيديو

فيديوجراف| باط مايان السيد يتصدر التريند.. والفنانة لمنتقديها: أنا حرة

فيديوجراف| البواب بيهددنا .. فتاة تستغيث من حارس العقار .. ما القصة؟

أنا عاطفية بزيادة ..رانيا يوسف: بناتي غيروا بداخلي مفاهيم خاطئة.. فيديو

فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد بشأن المعاشات

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ