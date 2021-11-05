بعد آخر ارتفاع.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-11-2021

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم، الجمعة 5-11-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية، بعد الارتفاع جنيهين، حيث زاد الإقبال على عيار ٢١ أمس الخميس، نهاية الأسبوع الأول من نوفمبر.

وارتقع متوسط أسعار الذهب أمس بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية بنحو 2 جنيه لكل جرام من عيار 21:

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 889 إلى 893

عيار 22 815 إلى 819

عيار 21 778 إلى 782

عيار 18 667 إلى 670

عيار 14 519 إلى 521

عيار 12 445 إلى 447

الاونصة 27,652 إلى 27,723

الجنيه الذهب 6,224 إلى 6,240

الكيلو 889,143 إلى 891,429

أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب، أمس الخميس، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بعد أن وجد المستثمرون عزاء في خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لبدء تقليص تحفيزه دون رفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن.

وصعد المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1776.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ08:47 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أدنى مستوى منذ الـ13 من أكتوبر أمس الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.7% إلى 1775.60 دولار، وفقا لما أوردته وكالة ”رويترز“، وقال مجلس الاحتياطي في تحرك متوقع على نطاق واسع إنه ”سيبدأ خفض مشترياته الشهرية من الأصول في نوفمبر مع خطط لإنهائها بحلول منتصف 2022“.

وأشار إلى أنه سيتحلى بالصبر قبل رفع أسعار الفائدة متمسكا باعتقاده أن التضخم سيكون مؤقتا، منتظرا المزيد من المؤشرات على نمو الوظائف.

وقال ستيفن إينس العضو المنتدب لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول ”نظرًا لرأي مجلس الاحتياطي الاتحادي أن التضخم قد يستمر حتى منتصف 2022 تقريبا وبعض المؤشرات من سوق العمل على توظيف كامل كما يدل نمو الأجور، فإن تسريع تقليص المجلس التحفيز لن يستغرق وقتا طويلا؛ ما يضغط على الذهب“.

ويميل خفض التحفيز وزيادة أسعار الفائدة لدفع عوائد سندات الحكومة للارتفاع؛ ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة الضائعة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 23.62 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.6 % إلى 1045.75 دولار، وصعد البلاديوم 2.4 % إلى 2048.28 دولار.

ويعد الذهب ملاذا آمنا، وإحدى أهم أدوات التحوط ضد مخاطر التغير في معدل سعر صرف العملات، وأي مخاطر اقتصادية وسياسية، إذ يمكن للمستثمرين والمتعاملين في الأسواق، شراء الذهب لتغطية المخاطر.

وبالرغم من تغير أسعار المعدن النفيس بشكل طفيف ارتفاعا ونزولا بين الحين والآخر، إلا أن قيمته هي الأكثر ثباتا على المدى الطويل، لكن الذهب مع ذلك، لا يعتبر مولدا للدخل، من وجهة نظر استثمارية، غير أنه مخزن للقيمة.

كما ترتبط أسعار الذهب في جميع دول العالم، بالأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية، وكذلك ترتبط بعدد من المؤشرات، منها التضخم والفائدة وعائد السندات والنفط وبيانات النمو والوظائف.

أسعار الذهب بدون مصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.