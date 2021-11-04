خدمات ثابتة ومتحركة.. استعدادات الأمن لتأمين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وضعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خطة أمنية مشددة لتأمين لقاء القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامته الساعة 8 مساء غد الجمعة باستاد القاهرة الدولى.

عززت الأجهزة الأمنية من تواجدها من خلال الدفع بالأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزي والبحث الجنائي وقوات التدخل السريع.

وشددت خطة التأمين علي عدم دخول أى شخص لمحيط الاستاد سوى حاملى التذاكر والـ fan id ، وممثلى الفريقين والإعلاميين.

كما سيتم تكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الإستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور و بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق بنشر قواتها و منع أي إشغالات كما كلفت إدارة البحث الجنائي بفحص كافة المترددين على محيط الإستاد و منع وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الإستاد بالإضافة إلى دور إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل الإستاد والاستعانة ببوابات كشف المعادن و عمل التعقيم الجيد للاستاد من الداخل و محيطه الخارجى.

كما تم وضع خدمات أمنية نظامية و سرية ثابتة و أطواف و دوريات متحركة بكافة الطرق المؤدية للاستاد وفندق إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى بأي ملحوظات.