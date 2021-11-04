الولايات المتحدة توافق على بيع صفقة صواريخ للسعودية بقيمة 650 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية، وافقت على صفقة لبيع صواريخ "جو-جو" للسعودية بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار.

وقال البنتاجون في بيان، إن "وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل لـ280 صاروخا جو-جو من طرازAIM-120C في صفقة تصل قيمتها إلى 650 مليون دولار".

وأشار البيان، إلى أن "هذه هي أول صفقة أسلحة أمريكية كبرى إلى السعودية منذ تولي إدارة الرئيس جو بايدن السلطة وتبنيها سياسة عدم بيع الأسلحة سوى الدفاعية لحليفتها الخليجية".

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية، إنها "أقرت الصفقة المقترحة يوم 26 أكتوبر"، مضيفا أن "مبيعات الصواريخ جو-جو تأتي بعد زيادة الهجمات عبر الحدود على السعودية على مدى العام المنصرم".

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، جمدت مطلع العام الجاري مؤقتا بعض مبيعات الأسلحة للإمارات والسعودية لمراجعة هذه الاتفاقات.

وجاءت الخطوة على خلفية تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بمنع استخدام الأسلحة الأمريكية في العمليات العسكرية التي يشنها في اليمن التحالف العربي بقيادة السعودية، والذي تشكل فيه الإمارات ثاني أكبر قوة.