القباج: تكاليف تكافل وكرامة تصل إلى مليار و600 مليون جنيه شهريا.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، إن هناك 3.8 مليون أسرة بما يعادل 1.4مليون مواطن مستفيدين من برامج تكافل وكرامة.

وأضافت نيفين القباج، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، تكاليف برنامج تكافل وكرامة تصل إلى مليار و600 مليون جنيه شهريا.

ببرامج الوزارة

وتابعت نيفين القباج، أن كل الدعم أصبح مرتبطا بطفلين فقط في برامج الوزارة، مؤكدا أنه يتم ذلك على بطاقات التموين والخبز.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن رؤية الرئيس السيسي أن يعيش المواطن حياة كريمة يستحقها بكل المجالات.



