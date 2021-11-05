ندوة مشتركة بين وزارتى الرى والزراعة بشأن تنفيذ مشروع تأهيل المساقي بمحافظة المنوفية..والوزارة تعلن تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان إلى الري الحديث خلال 3 سنوات

- عقد ندوة مشتركة بين وزارتى الرى والزراعة بشأن تنفيذ مشروع تأهيل المساقي والري الحديث بمحافظة المنوفية

- عبد العاطى : نستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات

فى إطار خطة وزارة الموارد المائية والرى الرامية للحفاظ على المياه وترشيد استخدامها ، وفي ضوء توجيهات الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بعقد سلسلة من المؤتمرات المشتركة بين وزارتى الرى والزراعة والبنك الزراعى بشأن تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر الى الري الحديث .. قامت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية بالتعاون مع الإدارة العامة للتوجيه المائي بوسط لدلتا والإدارة العامة لري المنوفية بعقد ندوة بمركز الباجور بمحافظة المنوفية عن تأهيل المساقى ونشر فكر التحول من الرى بالغمر الى الرى الحديث ، بحضور المهندس/ عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعه مشروعات الري الحديث ، والمهندس علاء سعود رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية ، والمهندس محمد التركاوي وكيل وزاره الزراعه بالمنوفية ، والمهندس/ السيد عبد العال رئيس مدينة الباجور نائباً عن محافظ المنوفية ، والسيد/ فوزى فاضل نقيب الفلاحين بالمنوفية ، والمهندس/ محمد بكر مدير عام التوجيه المائى بوسط الدلتا ، والمهندسة/ داليا الجزار مدير عام ري المنوفية ، والمهندس/ محمد الشاذلي مدير البنك الزراعى ، والساده أعضاء فريق التوجيه المائي بهندسه ري الباجور وأعضاء الجمعيات الزراعية والروابط ، وبرعاية المستشار/ محمود منصور عضو مجلس الشيوخ.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن المشروع القومي للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى ، يستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات ، وذلك في إطار رؤية وزارة الموارد المائية والرى بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجارى المائية أو على المستوى الحقلى من خلال تأهيل الترع والمساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث وإستخدام تطبيقات الرى الذكى في الأراضى الزراعية ، بهدف ترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وأضاف الدكتور عبد العاطى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث.

وخلال الندوة .. قام السادة ممثلى وزارتي الري والزراعة بعرض التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر ، وعرض السياسة المائية التي وضعتها الدولة لمجابهة تلك التحديات من خلال نهج يتبنى تنفيذ العديد من المشروعات القومية على نطاق واسع وبمعدلات غير مسبوقة والتي تهدف لحسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعى لكافة المزارعين ، كما تم خلال المؤتمر عرض بعض الممارسات المميزة والتجارب الرائدة لعدد من المزارعين الذين حولوا الري بأراضيهم لنظم الري الحديث وما نتج عن ذلك من ترشيد في استخدام المياه وزيادة الانتاجية وتوفير تكاليف الاسمدة والعمالة والطاقة ، وقامت الادارة المركزية للتوجيه المائي بعرض الملامح الرئيسية لبرنامج وخطة العمل للبدء الفوري في تفعيل القرار الوزاري المشترك بين وزارتى الرى والزراعة ، وتشجيع المزارعين على تنفيذ منظومة الرى الحديث وتأهيل المساقي وذلك من خلال تفعيل دور الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه.

واختتمت فعاليات الندوة بالاتفاق على قيام الجمعيات الزراعية بتجميع موافقة جميع المزارعين فى زمامها على تأهيل المساقى وتنفيذ الرى الحديث ، وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة على مستوى المحافظة من زمامات وأطوال المساقي وأسماء المنتفعين الحائزين للأراضي الواقعة بزمام الترعة ومساقيها ، وعقد اجتماعات اسبوعية للروابط والجمعيات الزراعية على مستوى كل هندسة وإعداد كافة المستندات اللازمة للتمويل والبدء في تنفيذ تأهيل المساقي والري الحديث بمشاركة البنوك والشركات المعنية بالتنفيذ، وعقد العديد من الورش والندوات المعنية برفع وعي كافة المزارعين وحثهم على المشاركة الفعالة في تحديث منظومة الري والتعاون خلال المراحل المختلفة لتحقيق المستهدف من تنفيذ هذه المنظومة على مستوى المحافظة.