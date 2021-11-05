وفود سياحية متعددة الجنسيات تزور المعالم السياحية في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على توفير كافة سبل الدعم الممكنة لقطاع السياح الهام وتوفير الوسائل المتاحة لراحة ونقل السياح إلى الأماكن المقرر زيارتها خاصة مع زيادة أعداد الوفود السياحية إلى مصر وهو ما انعكس على اعداد الوفود الزائرة للمواقع السياحية والأثرة الموجودة بالمحافظة وخاصة محطتي مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة (دير العذراء بدرنكة ، والدير المحرق بالقوصية)

أعلن محافظ أسيوط عن زيارة وفود سياحية متعددة الجنسيات للمحافظة خلال شهر أكتوبر الماضي وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتنشيط الحركة السياحية وتنشيط رحلات زيارة دير المحرق بالقوصية ودير السيدة العذراء بدير درنكة "محطتي مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة".

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة مؤسسات الدولة للإرتقاء بالوعي الثقافي والسياحي بين المواطنين لما له من دور أساسي في كيفية التعامل مع السياح من مختلف بلدان العالم وهو ما ينعكس على الدخل القومي لمصر نظراً لأهمية قطاع السياحة.



وقد استقبلت محافظة أسيوط وفوداً سياحية متعددة الجنسيات من بينها وفود رومانية وألمانية وفرنسية وانجليزية الجنسية خلال رحلتهم لزيارة أهم المعالم الأثرية والتعرف عليها والاستمتاع بالمقومات التي تمتلكها المحافظة وعلى رأسها محطتى مسار رحلة العائلة المقدسة.



وأوضح عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة أسيوط أن الوفود السياحية تتوالي على محافظة أسيوط منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن بمعدلات عالية حيث تحرص تلك الوفود على إجراء جولة سياحية بالمحافظة وتحديداً زيارة دير السيدة العذراء المحرق الذي مكثت به العائلة المقدسة أطول فترة خلال رحلتها في مصر تصل إلى 6 أشهر فضلاً عن زيارة دير السيدة العذراء بالجبل الغربي بدرنكة باعتباره أحد المحطات الهامة لمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.

لفت إلى مرافقة مسئولي وموظفو الهيئة للوفد السياحي منذ وصوله إلى المحافظة وحتى انتهاء الرحلة حيث قاموا بشرح تفصيلي كامل عن تلك الأماكن وتوزيع الهدايا التذكارية والحقائب السياحية والشنط والبوسترات والمطويات كوسائل دعائية والإسطوانات المدمجة (CD) التي تحتوي على فيلم به شرح كامل لجميع المناطق الأثرية والسياحية التي تتميز بها المحافظة مؤكداً على اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالحركة السياحية بالمحافظة والترويج للمناطق الأثرية التي تزخر بها والتي تمثل حضارات مختلفة.



وقد أعرب السياح عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة والأمن والأمان الذي تنعم به المحافظة وحسن الإستقبال الذين لاقوه من الجميع مبديين اعجابهم بمحطتي مسار رحلة العائلة المقدسة سواء الدير المحرق بالقوصية أو دير السيدة العذراء بدرنكة متمنيين تكرار الزيارة.

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