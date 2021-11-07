سوق المستعمل.. سعر كيا سبورتاج موديل 2017 | صور

استطاعت كيا أن تقدم باقة متنوعة داخل سوق المستعمل، ومنها نسختها كيا سبورتاج التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، بالاضافة لامتلاكها العديد من التجهيزات سواء كانت تتعلق بالناحية الفنية، أو عناصر الحماية والأمان.

زودت السيارة كيا سبورتاج موديل 2017 بمحرك 4 سليندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة 140 حصانا، وعزم اقصى للدوران 168 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية تتكون من 6 سرعات، وبهذه الإمكانيات تتسارع من نقطة السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 11.1 ثانية.

دعمت سيارة كيا سبورتاج على فرامل مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و نظام دعم الفرامل، مع برنامج المساعدة على خوض المنحدرات و المرتفعات.

تتمتع سيارة كيا سبورتاج موديل 2017 بجنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، وزجاج فاميه، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وقضبان سقف رياضية، ومكيف هواء مع وجود مخارج خلفية، ومساند يد أمامية وخلفية.

جاءت سيارة كيا سبورتاج موديل 2017 ، على نظام ترفيهي مكون من عدد 6 مكبرات صوتية، وبلوتوث، وراديو، مع خاصية التحكم فى الوسائل من خلال عجلة القيادة متعددة الوظائف.

تتراوح أسعار كيا سبورتاج موديل 2017 في سوق المستعمل من 370 ألف إلي 430 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.