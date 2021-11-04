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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. سعر كيا كرنفال موديل 2015

سوق المسعتمل..سعر
سوق المسعتمل..سعر كيا كرنفال موديل 2015

يبحث الكثير من محبي السيارات في سوق المستعمل عن سيارات عائلية ذات مقصورات واسعة، مما تتناسب مع احتيجاته لعدد الافراد من العائلة ، بالاضافة الى الفئة السعرية التي يحددها المستهلك .

 

ومن بين السيارات الشهيرة العائلية ذات المقصورات الواسعة صاحبة العائلات تاتى كيا طراز كرنفال موديل 2015.

 

تستمد السيارة كيا كرنفال موديل 2015  قوتها بمحرك MPi 3300 سي سي 6 سلندر، يولد قوة قدرها 272 حصان، وعزم 332 نيوتن متر، والمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات، مما تتسارع السيارة من 0 الي 100 كم/س في خلال 11 ثانية.

حصلت سيارة كيا كرنفال موديل 2015 على  مصابيح هالوجين امامية وأبواب منزلقة كهربائية وعجلات معدنية مقاس 17 بوصة، وباب خلفي كهربائي مع وظيفة بدون استخدام اليدين،اما المقصورة الداخلية للسيارة كيا كرنفال، فتضم شاشة LCDمقاس 4.2 بوصة في مجموعة العدادات بالإضافة إلى نظام معلومات ترفيهي مقاس 8 بوصات.

دعمت سيارة كيا كرنفال موديل 2015 على مجموعة من أنظمة الأمن والسلامة، منها المكابح مانعه للانلاق ABS، توزيع قوى المكابح الكترونيا EBD، خاصية توزيع المكابح، تقنية ROM  لتخفيف اضرار انقلاب السيارة، خاصية التنبية في النقطة العمياء، خاصية تثبيت السرعة، لديها نظام المساعدة في الحفاظ على المسار، وتحذير مسافة الركن الخلفي.

وتتراوح أسعار السيارة كيا كرنفال موديل 2015 في سوق المستعمل من 450 ألف الي 580 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

سوق المستعمل كيا كرنفال كرنفال موديل 2015 كيا كرنفال كيا كرنفال موديل 2015

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