مقارنة بين كيا سبورتاج وهيونداي توسان موديل 2021 .. صور

تنتمي كل من النسختين كيا سبورتاج و هيونداي توسان موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV، حيث تقدم كل نسخة بتصميم رياضي على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية، بالاضافة إلى احتوائهم على حزمة من انظمة الرفاهية ودعم قائد المركبة، إلى جانب المواصفات الفنية الخاصة بكل نسخة، وعناصر الحماية والامان.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مقارنة بين كيا سبورتاج و هيونداي توسان موديل 2021 وقائمة بأسعارهم داخل السوق المصري

الأداء الفني للسيارة كيا سبورتاج و هيونداي توسان موديل 2021

زودت السيارة كيا سبورتاج موديل 2021 بمحرك 4 سليندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة 140 حصانا، وعزم اقصى للدوران 168 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية تتكون من 6 سرعات، وبهذه الامكانيات تتسارع من نقطة السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 11.1 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.8 لتر عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

بينما تستطيع السيارة هيونداي توسان موديل 2021 أن تنطلق من نقطة السكون 0 حتى الوصول من سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال توقيت زمني يستغرق 9 ثوان، حيث زودت بمحرك رباعي الاسطوانات ايضا وبسعة 1600 سي سي، قادر على انتاج 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن/متر، مع ناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

قياسات وتصميم السيارة كيا سبورتاج و هيونداي توسان موديل 2021

تأتي كيا سبورتاج موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 4480 مم للطول، وبعرض يقدر بـ 1855 مم، وبارتفاع يبلغ 1635 مم، مع مساحة تخزين خلفية تسع لـ 466 لتر، وترتكز على جنوط رياضية تبدأ من 17 بوصة، مع مصابيح LED، وسبويلر خلفي اعلى ناحية الزجاج، ومرايات جانبية ذات اشارات ضوئية، مع شبكة أمامية باللون الأسود متعددة المقاطع الهوائية.

دعمت النسخة هيونداي توسان موديل 2021 بجنوط رياضية تبدأ قياساتها من 17 بوصة، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2680 مم، مع نسبة طول بلغت 4500 مم، وبعرض يقدر بـ 1865 مم، وبارتفاع يبلغ 1650 مم، مع سعة خزان وقود تبلغ 54 لتر.

بالاضافة إلى سعة تخزين خلفية تقدر بـ 503 لتر، إلى جانب واجهة امامية تضم حزمة من المصابيح والتي تعمل بتقنية LED، مع مواجات غائرة وبارزة بالتصميم الخارجي، والتي تمنح السيارة مظهر رياضي والتعامل مع الحركة الديناميكية للهواء بشكل انسيابي.

أسعار السيارة كيا سبورتاج و هيونداي توسان موديل 2021

أسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LX 2021محرك 1600 سي سي بسعر 399.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LX CAM 2021محرك 1600 سي سي بسعر 409.900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LX FO 2021محرك 1600 سي سي بسعر 444.900 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك جميع الكماليات موديل 2021 LX محرك 1600 سي سي بسعر 454.900 جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل HIGHLINE+ 2021محرك 1600 سي سي بسعر 489.900 جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل TOPLINE+ 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 529.900 جنيه.

أسعار السيارة هيونداي توسان موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل SMART 2021محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 450 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SMART PLUS 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 480 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل MODERN 2021محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 515 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل ADVANCED 2021محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 565 ألف جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل PREMIUM 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 605 ألف جنيه.