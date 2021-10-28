سوق المستعمل.. سعر كيا سييد موديل 2016 | صور

تعد علامة كيا الكورية الجنوبية من أبرز العلامات المتواجدة فى سوق المستعمل المصري، بفضل إصداراتها المتنوعة و أسعارها المتنافسة، ومن بين موديلاتها تأتى كيا سييد موديل 2016، والتي تضم باقة من التجهيزات الفنية الداخلية و الخارجية، بجانب عناصر التحكم و الرفاهية.

تتمتع سيارة كيا سييد موديل 2016 بمحرك السيارة وسعة 1600 سى سى ليبلغ قوة 131 حصان، وعزم دوران 164 نيوتن.متر، كما ستتوفر بناقل حركة ثنائي القابض أوتوماتيك من 7 سرعات، وتتسارع السيارة من 0 الي 100 كم في خلال 10 ثواني.

تعتمد سيارة كيا على منظومة الجر الأمامي، التي يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.8 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك «كيا سيد» من الوقود نحو 6.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

كما زودت سيارة كيا سييد موديل 2016 بالعديد من مواصفات الأمان، حيث تحتوي على فرامل أمامية وخلفية قرصية، وسائد الهوائية، بالإضافة إلى نظام مانع الانزلاق ، وكاميرا وحساسات خلفية.

تحتوي السيارة كيا سييد موديل 2016 من الداخل على مكيف هواء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مصنوعة من الجلد، وقبضات أبواب من الكروم، وحاملات أكواب، ونظام التحكم في درجة الحرارة ، وقفل مركزي لاسلكي، وكمبيوتر للرحلات.

كما زوت سيارة كيا بنظام تثبيت السرعة، مع عناصر تحكم صوت مثبتة على عجلة القيادة، ومدخلات Aux و USB ، وتقنية البلوتوث ومصابيح الضباب الأمامية والخلفية، كما توفر السيارة مرايات كهربية بالأبواب ذات مؤشرات LED.

تتراوح أسعار كيا سييد موديل 2021 في سوق المستعمل من 200 ألف إلي 220 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.