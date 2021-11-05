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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم .. قرارات جمهورية بتعيين 13 عميدا جديدا ..نتائج متميزة لجامعة القاهرة في تصنيف US News الأمريكي 2021

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

بالأسماء .. قرارات جمهورية بتعيين 13 عميدا جديدا في 9 جامعات
 

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

 

جامعة القاهرة تستضيف الملتقى الأول لمبادرة "طلاب من أجل مصر" بالجامعات المصرية
 

تستضيف جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الملتقى الأول لمبادرة "طلاب من أجل مصر" بالجامعات المصرية تحت شعار (معًا بالعلم والعمل) وذلك غدًا السبت الموافق 6 نوفمبر الساعة 10 صباحًا بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

 

نتائج متميزة لجامعة القاهرة في تصنيف US News الأمريكي 2021
 

أظهرت نتائج التصنيف الأمريكى US News لعام 2021، تطور أداء جامعة القاهرة، ليس فى التصنيف العالمى للجامعات فقط، بل شمل هذا أيضًا ترتيبها في التخصصات العلمية العالمية الأشهر في العالم.

 

الإعلان عن البرنامج التدريبى لأطباء المستشفيات الجامعية المصرية بباريس
 

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.أشرف العزازي رئيس قطاع الشون الثقافية والبعثات، حول بدء الإعلان عن البرنامج التدريبي لأطباء مستشفيات الجامعات المصرية فى مجال زراعة وجراحة الكبد بباريس، طبقاً للإتفاقية الموقعة مع إدارة مستشفيات باريس بفرنسا، ووفقاً لشروط قانون البعثات رقم 149 لسنة 2020.

 

فحص14ألف طالب بأسوان ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم


نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان حملات طبية للمرور على عدد من المدارس بمختلف المراكز والمدن والتى نجحت فى إجراء الكشوف والفحوصات الطبية لـ 14 ألف  و489 تلميذ وتلميذة بالمرحلة الإبتدائية علي مستوي المحافظة .

افتتاح أول معمل طلابي متعدد الأغراض بمقر جامعة بنها بـ العبور


افتتح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها والدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية أول معمل طلابى متعدد الأغراض والذى أهدته شركة الشرق والغرب للتجارة الدولية الى جامعة بنها بالعبور ونفذته شركة أريس ايجيبت بأحدث وأجود الخامات لخدمة طلاب الجامعة فى تخصصات علمية مختلفة.

 

 

قرارات جمهورية وزير التعليم العالي جامعة القاهرة أسوان جامعة بنها

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