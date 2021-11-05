افتتاح أول معمل طلابي متعدد الأغراض بمقر جامعة بنها بـ العبور

افتتح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها والدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية أول معمل طلابى متعدد الأغراض والذى أهدته شركة الشرق والغرب للتجارة الدولية الى جامعة بنها بالعبور ونفذته شركة أريس ايجيبت بأحدث وأجود الخامات لخدمة طلاب الجامعة فى تخصصات علمية مختلفة.

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جاء ذلك على هامش فعاليات المدرسة الصيفية لعلوم الفضاء التى نظمتها جامعة بنها مع وكالة الفضاء المصرية.

حضر الافتتاح الدكتور جمال السعيد عضو مجلس النواب وعمداء الكليات من جامعة بنها والقائم بعمل المدير الأكاديمى لجامعة بنها بالعبور.

يذكر أن جامعة بنها بالعبور تعتمد على نظام البرامج المميزة والتى ترتبط بسوق العمل وقد بدأت نشاطها فى مدينة العبور منذ ٢٠١٩ وتتميز بتقديم خدمات تعليمية متميزة برسوم تناسب الاسرة المصرية والطبقات متوسطة الدخل.

فى وقت سابق افتتح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها فعاليات الدورة التدريبية عن التخطيط الاستراتيجي ومنهجيته واعداد الخطة الاستراتيجية لمؤسسات التعليم العالي.

وأشاد الدكتور ناصر الجيزاوي بالخطة الاستراتيجية السابقة والقائمين عليها حيث تعتبر جامعة بنها من أوائل الجامعات التي تم وضع خطتها الاستراتيجية في اطار التحول نحو جامعات رقمية، بالاضافة الي وضع أهداف التنمية المستدامة في خطتها السابقة مؤكدا ان خبراتنا تتطور نحو الافضل من اجل وضع خطة متميزة وأكثر دقة.

واضافت الدكتورة فاطمة عبد الوهاب، أن هذه الدورة تأتي في اطار الاستعداد للخطة الاستراتيجية الجديدة لجامعة بنها 2023- 2028 وتدريب القائمين علي إعدادها وترتكز الخطة الاستراتيجية لجامعة بنها على رؤية ورسالة تؤهلها للوصول إلى العالمية من خلال تحقيق مجموعة من الغايات والأهداف الاستراتيجية والمشروعات والمستهدفات والأنشطة المحددة بجدول زمني وفق مجموعة من القيم والسياسات الحاكمة للعمل.