الخطيب يفاجئ الجماهير بارتداء قميص الزمالك وحسن شحاتة يظهر بتيشرت الأهلي.. نوستالجيا

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، قمة نارية، بين الأهلي والزمالك، اليوم، الجمعة، في تمام الثامنة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

مواجهة القمة تعد بمثابة بطولة خاصة لجماهير الأهلي والزمالك، وليست مجرد مباراة بـ 3 نقاط، حيث يدخل كل فريق لقاء الليلة، أملا في تحقيق الانتصار واقتناص الصدارة.

الأهلي يحتل وصافة ترتيب الدوري المصري، برصيد 6 نقاط، خلف بيراميدز متصدر الترتيب بـ 9 نقاط، وبفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

ويستعرض “ صدى البلد” أبرز مبادرات نجوم الأهلي والزمالك، للمساهمة في خدمة الوطن، ونبذ التعصب الكروي.

عندما ارتدى الخطيب قميص الزمالك أمام 120 ألف أهلاوي:

ارتدى محمود الخطيب قميص نادي الزمالك “مرتين”، حيث كانت الأولى، قبل عام 1987، خلال مباراة جمعت قطبي الكرة المصرية، في إطار مبادرة في “حب مصر”، والتي كانت تستهدف جمع إيراد يساهم في تسديد ديون مصر في هذا الوقت.

هذه المبادرة أيضا، ساهمت في تخفيف حدة التعصب بين جمهوري الأهلي والزمالك.

المباراة الثانية كانت في في 1 ديسمبر عام 1988، وهي مباراة اعتزال بيبو، والتي كانت بين نجوم الأهلي والزمالك أمام منتخب يضم نجوم الكرة العربية، وسط حضور جماهيري كبير بلغ نحو 120 ألف متفرج.

وشهدت تلك المباراة ارتداء الخطيب لقميص الزمالك قبل استبداله بقميص الأهلي رقم 10، كما ارتدى أسطورتي الزمالك حسن شحاتة وفاروق جعفر قميص الأهلي، وسط أجواء درامية كبيرة داخل وخارج أرض الملعب، من اللاعبين والجماهير.