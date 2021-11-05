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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رامي فوزي : الدراما المصرية دورها كبير في تعديل قوانين المرأة ..فيديو

رامي فوزي
رامي فوزي

استضافت الإعلامية نشوى مصطفى، مقدمة برنامج "بنت البلد"، عبر قناة "صدى البلد 2"، المستشار القانوني رامي فوزي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة.


وقال "رامي فوزي"، إن الدراما المصرية لها دور كبير في تعديل قوانين عديدة، موضحا: "مسلسل إلا أنا أثار حفيظة الشعب المصري تجاه حقوق المرأة".


وأشار: "المشرع المصري في صراع دائم بين حقوق المرأة والرجل"، متابعا: "المشرع المصري يعمل على خلق توازن بين حقوق الرجل والمرأة".


وأوضح المستشار القانوني رامي فوزي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة: "حقوق المرأة وفقا لقانون الأحوال الشخصية كثيرة جدا".
 

حقوق المرأة قانون الأحوال الشخصية مجلس الدولة الشعب المصري نشوى مصطفى قناة صدي البلد الاحوال الشخصية

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