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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هزار بايخ قلب بجد.. لماذا انسحبت المذيعة فرح علي من «ستوديو القمة» على الهواء مباشرة

صدى البلد

تصدرت الإعلامية فرح علي، مقدمة برامج في قناة أون تايم، صفحات التواصل الإجتماعي، بسبب انسحابها من الأستوديو الخاص بالتقديم لمباراة القمة 123 «ستاد مصر» بين الأهلي والزمالك، التي ستنطلق بعد قليل.

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انسحاب فرح علي على الهواء مباشرة

للانسحاب من البرامج التليفزيونية تاريخ طويل مع نجوم الرياضة، وهناك قائمة أبرز هزلاء المنسحبين، إلا أنها المرة الأولى التي ينسحب فيها مقدم البرنامج على الهواء مباشرة.

ونشبت أزمة على الهواء مباشرة، بين الإعلاميتين فرح علي وشيما صابر، على قناة "On Time Sport" خلال تقديمهما فقرة تخص "القمة 123" بين الأهلي والزمالك، حيث قامت شيما صابر، بمداعبة زميلتها فرح علي قائلة: «لابسة أخضر زي الخضار النهاردة يا فرح»، لتغضب الأخيرة وتقوم بالانسحاب من الاستوديو على الهواء، قبل أن تعود فرح علي مجددا بعد دقائق لاستكمال الاستوديو رفقة زميلتها شيما صابر.

وتنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز المصري، وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء طاقم تحكيم المباراة، ويديرها الحكم الدولي محمد عادل ويعاونه أحمد حسام مساعد أول، ويوسف البساطي مساعد ثاني، وأمين عمر حكم رابع، وأحمد الغندور حكم var، وعبد العزيز السيد مساعد var.

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فرج عامر أخر المنسحبين

يعد عضو مجلس النواب ورئيس نادي سموحة، آخر الأسماء في قائمة المنسحبين على الهواء مباشرة، حيث انسحب فرج عامر، رئيس نادي سموحة، من برنامج «الماتش»، على الهواء مباشرةً، بقناة «صدى البلد» بعد رفضه الإجابة عن أسئلة الإعلامى هاني حتحوت، حول انتخابات نادي سموحة المقبلة، ومايثار حول مطالبة بعض أعضاء النادى بالغاء نشاط الكرة، حيث وجه هاني حتحوت سؤال آخر إلى فرج عامر قائلا: «هل أعضاء نادي سموحة طلبوا إلغاء نشاط الكرة؟»، ليرد فرج عامر: «محصلش والأسئلة دي موجهة، ولا أريد أن أستمر في البرنامج وأنا فاهم العملية دي.. إيه اللي ناقص في النادي هو في نادي أحسن من سموحة؟ في 40 لعبة، وجاي تقولي الكافتريات غالية».

ورد الإعلامي هاني حتحوت، على انسحاب فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، على الهواء مباشرةً، وقال: «المهندس فرج عامر كان معايا على هذا المقعد الجميل، لكنه اتضايق من سؤالين من أصل 14 سؤال تم تحضيرهم من الجهة المواجهة له»، وأضاف: «في بداية الحلقة عرضنا الفيديوهات التي طلبها لإبراز انجازاته، التي قال فيها أنا فرج عامر»، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي أن يتم توجيه الأسئلة التي تم تجهيزها له من المعارضة وهذا طبيعي.

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لاعب الزمالك الأسبق ينسحب بسبب المذيعة

أثارت المذيعة مي حلمي، جدلا قبل شهرين، بسبب حلقة السبت 28 أغسطس، من برنامجها "الحكم" الذي يعرض عبر قناة "الحدث اليوم"، حيث استضافت الكابتن أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، وسألته عن رأيه فيما حدث في احتفال نادي الزمالك بالفوز ببطولة الدوري 2021، وتحدثت معه بأسلوب ازعجه، مما دفعه للانسحاب من الحلقة.

وجاء انسحاب «صالح» اعتراضا منه على طريقة تعامل مقدمة البرنامج معه في طرح الأسئلة بشأن أزمة محمود عبدالرازق «شيكابالا»، قائد الفريق الأبيض، حيث كانت مي تتحدث عن ما بدر من شيكابالا في الاحتفالات بلقب الدوري، في إشارة منها إلى تفاعل قائد الزمالك مع سباب جمهور الزمالك لجمهور الأهلي، إلا أن أحمد صالح طالبها بالحديث عن آخر لقطة حدثت في احتفالات درع الدوري أولا، ومن ثم الحديث عما فعله شيكابالا، إلا أنها رفضت هذا الأمر، وتحدثت معه بطريقة رأى لاعب الزمالك السابق أنها غير مناسبة؛ ما تسبب في تركه البرنامج.

هزار بايخ قلب بجد المذيعة فرح علي ستوديو القمة على الهواء مباشرة ستاد مصر انسحاب فرح علي شيما صابر

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هزار بايخ قلب بجد.. لماذا انسحبت المذيعة فرح علي من «ستوديو القمة» على الهواء مباشرة

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