قبل القمة 123..رضا عبد العال: موسيماني وكارتيرون ليسوا عباقرة والحكاية "أرزاق "

قال رضا عبد العال ، نجم الأهلى والزمالك الأسبق ، إن مدربي الأهلي والزمالك ليسوا عباقرة والحكاية " أرزاق " معاهم وذلك على حد وصفة، لافتا إلى أنهم يمتلكون كنوز، خاصة أنهم يقومون بتدريب فرقتين على أعلى مستوى من المهارات البدنية والفنية .

وأوضح رضا عبد العال ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية تن ، ان تشكيل نادى الزمالك لا يوجد فيها سوى مصطفى فتحى والذى من الممكن وحده فقط ان يصنع الفارق، أما المتبقى فلا يمتلك نفس مستوى وأداء اللاعبين الذين سيخوضون المباراة مقارنة بالنادى الأهلي ودكة البدلاء القوية التي يمتلكها بمباراة اليوم .

ونوه رضا عبد العال ، أن جماهير الكرة المصرية سوف تتابع اليوم الجمعة فى مباراة القمة أداء فنى من لاعبى الفريقين وليس من ابداعات المدربين الفنيين ، لافتا الى انه فى حالة فوز او تعادل النادي الأهلى ستحتفظ إدارة النادي الأهلى بموسيمانى، أما فى حالة الخسارة فمن الممكن ان يتم الاستغناء عنه، خاصة أنه لم يجدد عقده حتى الآن ، اما كارتيرون مدرب الزمالك فانه سيتم الاستغناء عنه فى كافة الحالات سواء فوز او هزيمة.

وأشار رضا عبد العال ، الى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك عادة لا تخضع لأى مقاييس أو حسابات ولكن اللاعبين تشعر فيها بحماس جماهيريا، لافتا إلى أن الفائز سترتفع لديه الحالة المعنوية بالتأكيد وليس ذلك نهاية المطاف بالنسبة للفريق الذى لم يحالفه الحظ، خاصة ان هناك مباريات أخرى خلال مسابقة الدوري .

