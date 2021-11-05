جامعة حلوان تنظم مسابقة ماراثون سباق دراجات هوائية

تنظم إدارة النشاط الرياضي بالادارة العامة لرعاية الشباب بـ جامعة حلوان «ماراثون» سباق دراجات هوائية يضم مجموعة من الطلاب من مختلف كليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويقام مارثون الدراجات الهوائية يوم الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر بالحرم الجامعي فى تمام الساعة 9 صباحا، ونوه الجامعة أنه على من يريد الاشتراك التوجه لرعاية الشباب بالكلية المقيد بها الطالب.

ويأتي انطلاق «ماراثون» سباق الدراجات الهوائية في ظل دعم جامعة حلوان الأنشطة الرياضية حتى تكون أسلوب حياة، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة ورفع اللياقة البدنية لديهم من خلال ركوب الدراجات، في ظل خطة شاملة ومتكاملة للأنشطة الطلابية يتم تنفيذها على مدار العام الدراسي الجديد، وعلى رأسها الأنشطة الرياضية التي تأتي على قائمة الأولويات، وذلك لدورها الهام في خلق روح التنافس الشريف، وإعداد جيل من الشباب يتسم بالنشاط والحيوية والأخلاقيات الحميدة.

وصرح الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، بأن أهمية الأنشطة الطلابية تكمن فى أنها تساهم في تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب وتوطيد أواصر الصداقة وتنمية المهارات والخبرات .

وأكد أن اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية يرجع لأهميتها الكبيرة في استغلال طاقات الشباب وتوجيهها بما يفيدهم بدنيًا وفكريًا واجتماعيًا واستثمار أوقات الفراغ، ومد أواصر الود بين الطلاب وبعضهم ، ورفع روح المنافسة الشريفة، بجانب تحقيق الأهداف التربوية وتنمية المهارات والعلاقات الاجتماعية وقدرات الطلبة الذاتية، وتحفيزها بشكل سليم .

وتعمل إدارة النشاط الرياضي في الجامعة على تشجيع طلاب الجامعة على ممارسة الرياضة التي تدعم قدراتهم وتنمي مواهبهم وتعمل على خلق نوع من التواصل والألفة بينهم .