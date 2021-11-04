طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

رد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول سؤال عن حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية، وذلك بعد التصريحات التى أدلى بها رئيس الوزراء البريطاني.

وقال الدكتور صلاح الحديدي الأستاذ بمعمل الشبكة القومية للزلازل التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن مثل هذا الكلام متواجد منذ سنين السنين ولكن نطمئن المصريين حول المدينة وأنها باقية بأذن الله.

وأشار إلى أننا مع التقدم التكنولوجي وإنشاء نظام مراقبة لموجات الطوفان البحرى (التسونامى) فسوف يكون كل شئ تحت المراقبة.

وتزامنا مع اليوم العالمى للتوعية بمخاطر أموجات الطوفان البحرى (لتسونامى)، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن عقد ندوة توعوية بمخاطر التسونامي.

وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الندوة تأتى بالتعاون مع مع اللجنه الوطنية للطبيعة الأرضية ومقاييس الأرض .

وأضاف أن الندوة سوف تكون بنظام الاونلاين عن طريق ابلكيشن زووم وعلى الراغبين في الحضور إلى الندوة الدخول الى الرابط التالي:

https://us02web.zoom.us/j/89705442932