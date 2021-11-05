مرعي: الرئيس السيسي وضع لنا قاعدة ذهبية بعدم التدخل في شئون القضاء|فيديو

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن إستقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان للقضاء والمواطن، مشيرا إلى أن القاضي المستقل الذي يتمتع بعدم القابليه للعزل هو ضمان للمواطن وتأكيد لحريته.

وأضاف "مرعي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أسعد القضاة عندما وضع قاعدة شبه دستورية خلال احتفالية عيد القضاء الماضي في 2 أكتوبر وهى عدم التدخل في شئون القضاء قاعدة ذهبية، موضحا أنه يحترم القضاء المصري بجميع جهاته.

وتابع أن الرئيس السيسي يتمتع بحس ديمقراطي وفكر عالي، حيث أنه يعلم قيمة قضاء بلده، لافتا إلى أن الرئيس السيسي مطمئن أن القضاء المصري يوزع العدل بين المواطنين طبقا للقانون.

وأشار إلى أنه إذا ذهبنا إلى المعابد المصرية نجد القاضي محفورا على جدرانها وهو ما يؤكد أن القاضي قديم قدم الدولة المصرية، مؤكدا أن الرئيس السيسي لم يتدخل من قريب أو بعيد في شئون القضاء.