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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب جامعة القاهرة تعرف على جوائز مسابقة “ دور الدولة فى ارتقاء المنظومة الصحية ”

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

‎أعلنت كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن مسابقة “ دور الدولة فى ارتقاء المنظومة الصحية ”  وذلك فى إطار الانشطة الطلابية خلال الفصل الدراسى الأول.

‎شروط البحث أن يتقدم البحث فيما لا يزيد عن 20 صفحة باللغة العربية ويكتب على الكومبيوتر بخط (Arill14 ) .
‎أن يدعم البحث بالمراجع و الإحصائيات مع اتباع المنهج العلمى فى الكتابة . 
‎أن يوضع الطالب رؤيته الشخصية فى موضوع البحث . 
‎مراعاة القواعد اللغوية و النحوية بالبحث . 
‎أن يكون الموضوع غير منقول ولم يسبقنشرة أو التقدم به فى مسابقات أخرى . 
‎يدون على العمل اسم الطالب رباعيا - القسم - الفرقة - السنة الدراسية - التليفون - عنوان الطالب . 
‎أن يرفق بالبحث استمارة معتمدة ومرفق بها صورة الرقم القومى و كارنية العام الجامعى 2021-2022 . 
‎سيتم استبعاد الابحاث غير مكتملة .
‎اخر موعد لتلقى الأبحاث 19 ديسمبر القادم .

‎جوائز المسابقة

‎مركز أول : 600 جنيه

‎مركز تانى : 500 جنيه

‎مركز ثالث : 400 جنيه

‎مركز رابع : 300 جنيه

‎مركز خامس : 200 جنيه

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وفى نفس السياق ، اعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تخصيص مركز تطعيم رئيسي داخل الحرم الجامعي لتطعيم جميع الطلاب؛ وتوجيه غير المطعمين مباشرة أثناء دخولهم الجامعة لتلقي اللقاح ليصبح بذلك عدد نقاط التطعيم داخل الحرم الجامعي وخارجه 21 نقطة مجهزة بجميع الأطقم الطبية والمستلزمات.

وتفقد الدكتور الخشت، المركز الرئيسي واطمأن على تجهيزه لبدء تشغيله، كما التقى خلال جولته التفقدية بالحرم الجامعي الطلاب واطلع على عدد من شهادات تطعيم التي تثبت حصولهم على اللقاح، وأجرى حوارا مع الطلاب غير المطعمين حثهم فيه على ضرورة الحصول على اللقاح في أقرب وقت من خلال النقاط المخصصة بالحرم الجامعي، والالتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية خلال تواجدهم داخل الحرم الجامعي أو قاعات المحاضرات.
وكان الدكتور محمد الخشت، ناشد منذ فترة عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، طلاب الجامعة بسرعة الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا بمنافذ التطعيم التي حددتها الجامعة بعدد من الكليات، محذرا من التهاون في عدم الحصول على اللقاح، ومؤكدًا أن اللقاحات تهدف إلى تقليل فرص الإصابة بعدوى COVID-19 والحد من أعراضها واكتساب الجسم مناعة تجاهها، بما يساهم في استعادة الحياة الطبيعية التي تمكن الجامعة من مواصلة العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة.
 

جامعة القاهرة مسابقة “ دور الدولة فى ارتقاء المنظومة الصحية ” الانشطة الطلابية كلية الاداب جامعة القاهرة اخبار التعليم

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