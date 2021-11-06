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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نقل التكنولوجيا والتسويق التجاري.. ورشة عمل دولية بأكاديمة البحث العلمي 7 ديسمبر

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورشة عمل دولية، حول نقل التكنولوجيا والتسويق التجاري، والتي تستضيفها الوكالة الوطنية للبحث والابتكار بدولة إندونيسيا، وذلك خلال يومي 7 و8 ديسمبر 2021 (عن بعد) في إطار تعاون الأكاديمية ومركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية.

 

وأوضحت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن الورشة،عبر هذا الرابط:
 

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وسبق أن أعلنت أكاديمية البحث العلمي عن مؤشر شهر أكتوبر 2021 والذي يتضمن 46 نادي ريادة أعمال في الجامعات والمراكز البحثية ممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا منها 36 نادى في الجامعات و10 نوادي في المراكز البحثية.

 

وأوضحت: تهدف نوادي ريادة الأعمال إلى بناء ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتنمية قدرات العناصر الريادية لتمكينهم من إنشاء وإدارة المنشآت والمشاريع الصغيرة بنجاح وتعزيز القدرات الريادية لدى فئات المجتمع ككل منذ بداية المراحل التعليمية المختلفة لإيجاد أفكار ريادية لمشاريع مستقبلية

 

وأشارت الى انه تم تدريب حوالي 200 عضو هيئة تدريس بالإضافة إلى تدريب حوالى 26 ألف طالب على ريادة الأعمال لتكويـن جيـل من الرياديين قـادرًا على إيجاد فـرص عمـل أستثمارية له ولغيره.

 

ويشار إلى ان مؤشر البحث العلمي الشهري: هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شهرياً.

أكاديمية البحث العلمي المستشفيات الجامعية البحث العلمي التعليم العالي

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