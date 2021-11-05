بشويش يا كابتن.. عمرو أديب يوجه رسالة مهمة لـ موسيماني

علق الإعلامي عمرو أديب؛ على تصريحات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بعد الفوز الذي حققه فريقه على الزمالك في الدوري، قائلا:" بشويش يا كابتن؛ أظن أن انت تم تثبيتك بعد الماتش دة لازم يكون في تواضعف الرياضة، أه الأهلي كان أحسن والدنيا يوم ليك ويوم عليك وشوفت السنة اللي فاتت كان ظروفك عاملة ازاي".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،: "بشويش كدة الزمالك مش فريق صغير؛ كان في توفيق كبير للأهلي في الماتش دة بس التوفيق بيجي مع المجهود؛ والأهلي في الشوط الأول كان حاطط مجهود أقوى كتير".

وأردف:" من بعد تلت ساعة كنت عاوز الماتش يخلص كنت حاسس اننا داخلين علي مصيبة كروية أو فضيحة بمعني أصح ولكن النادى الأهلى استطاع خوض مباراة تاريخية وسوبر ولكن النتيجة كانت 2/صفر وليست 5/3 كما يظن البعض لأن المباراة لو امتدت لمدة خمس دقائق كان نادى الزمالك استطاع التعادل 5/5 ولكن الوقت داهم الفرق الأبيض".

ولفت عمرو أديب إلي أن النادى الأهلى كان يمتلك حظ وتوفيق غير عادى بينما هناك انهيار فى الزمالك وحدث زلزال في الفريق الأبيض .

