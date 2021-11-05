عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشويش يا كابتن.. عمرو أديب يوجه رسالة مهمة لـ موسيماني

عمرو أديب
عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب؛ على تصريحات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بعد الفوز الذي حققه فريقه على الزمالك في الدوري، قائلا:" بشويش يا كابتن؛ أظن أن انت تم تثبيتك بعد الماتش دة لازم يكون في تواضعف  الرياضة، أه الأهلي كان أحسن والدنيا يوم ليك ويوم عليك وشوفت السنة اللي فاتت كان ظروفك عاملة ازاي".

 

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،: "بشويش كدة الزمالك مش فريق صغير؛ كان في توفيق كبير للأهلي في الماتش دة بس التوفيق بيجي مع المجهود؛ والأهلي في الشوط الأول كان حاطط مجهود أقوى كتير".

 

وأردف:" من بعد تلت ساعة كنت عاوز الماتش يخلص كنت حاسس اننا داخلين علي مصيبة كروية أو فضيحة بمعني أصح ولكن النادى الأهلى استطاع خوض مباراة تاريخية وسوبر ولكن النتيجة كانت 2/صفر وليست 5/3 كما يظن البعض لأن المباراة لو امتدت لمدة خمس دقائق كان نادى الزمالك استطاع التعادل 5/5 ولكن الوقت داهم الفرق الأبيض".

 

ولفت عمرو أديب إلي  أن النادى الأهلى كان يمتلك حظ وتوفيق غير عادى بينما هناك انهيار فى الزمالك وحدث زلزال في الفريق الأبيض .
 

بيتسو موسيماني نادي الزمالك نادي الأهلي النادي الأهلي قناة ام بى سى مصر برنامج الحكاية

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. حماية المستهلك تحذر التجار بشأن استرجاع السلع.. وإعلامي يفتح النار على محمد رمضان

بقوة 740 حصانا.. ماكلارين 720S GT3X تواصل تألقها|فيديو

عقب خماسية الأهلي.. مرتضى منصور يعلن عودته لـ الزمالك

عبد الحفيظ: الدوري ما زال في بدايته.. والتركيز وراء خماسية الزمالك

أمريكا تتحرك لإجلاء رعاياها من إثيوبيا

بشويش يا كابتن.. عمرو أديب يوجه رسالة مهمة لـ موسيماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارتيرون يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد القمة

إحالة أوراق أب للمفتى اغتصب نجلته القاصر 3 مرات في المنصورة

مرتضى منصور : مش هدخل مكتبي في الزمالك إلا بشرط

عمرو أديب: الأهلي حالفه حظ غير عادي بينما الزمالك واجه انهيارا

500 ألف جنيه.. حماية المستهلك يحذر التجار الممتنعين عن استرجاع السلع السليمة

قمة مشتعلة.. الأهلي في المقدمة بفوز قاسٍ على الزمالك 5-3

حسام موافي: بوس إيد مراتك لو اتخانقت معاها وجالك السكر | فيديو

عبد العال: كارتيرون فاشل.. وطارق حامد أسوأ لاعب فى الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوركسترا النور والأمل.. كفيفات خطفن أنظار العالم قبل القمة 123 بين الأهلي والزمالك

الشعراوي أعاده للفن.. كيف نجا حسن عابدين من الأسر والحكم بالإعدام في فلسطين؟

نوستالجيا .. المخروطة|بتتاكل حلوة وحادقة ومالهاش مثيل في العالم

هزار بايخ قلب بجد.. هل انسحبت المذيعة فرح علي من «ستوديو القمة» على الهواء مباشرة؟

فيديو

ماكنتش أعرف هتبقى تريند.. هيفاء وهبي على "عربة ترمس" بفستان سواريه

حكم مباراة القمة 123 يوجه رسالة لجماهير الزمالك والأهلي .. فيديو

تصرّف لافت بين لاعبي الأهلي والزمالك قبل انطلاق القمة 123 .. فيديو

القمة 123.. وصول حافلة الأهلي استاد القاهرة لمواجهة الزمالك .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

اﻟﻤﺰﻳﺪ