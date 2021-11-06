السوريون هيزعلوا منى.. جومانا مراد تكشف عن علاقتها الخاصة بمصر

استضاف الإعلامى عمرو الليثى فى حلقته اليوم الفنانة جومانا مراد ببرنامجه واحد من الناس عبر فضائية الحياة.



ونفت جومانا مراد ما يردده البعض بأن نصف نجاحها فى الدراما بسبب جمالها ، لافتة إلى أن حلم حياتها منذ طفولتها ان تصبح مذيعة ولكن أراد الله لها مهنة التمثيل.



وأكدت جومانا مراد خلال استضافتها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن تجربة اصابتها بفيروس كورونا كانت صعبة ومؤلمة للغاية معقبة " خدوا بالكم يا جماعة وانا بعترف انى استهترت شوية بالموضوع وربنا يشفى الجميع".

وتابعت جومانا مراد ، أنها تعشق مصر وتتقن اللهجة المصرية ولها فضل كبير عليها وعاشت هنا 16 عام معقبة " لقيت نفسى فى مصر ولو اتكلمت لهجة تانى مبعرفش اعبر بيها وممكن السوريين يزعلوا دلوقتى من كلامى ده".