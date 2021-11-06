قال الإعلامي إبراهيم عيسي، إن التيارات الإرهابية تريد أن تصدر مصر على أنها دولة غير طبيعية، وتتعامل مع حقوق الإنسان ببطش لتشويه الصورة في الخارج.

وتابع إبراهيم عيسي خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" والمذاع عبر قناة "القاهرة والناس"،:" العالم يمتلئ بأحداث وتطورات ولكن يظل حضور مصر في الاهتمام العالمي حاضر وبقوة".

وأوضح إبراهيم عيسي:" كلفة ملف حقوق الإنسان في مصر عالية والعائد سلبي، ونجاحات التنمية وحالة الاستقرار وتراجع العمليات الإرهابية كان لهم انعكاس اقتصادي عالمي إيجابي".

وأشار الإعلامي إبراهيم عيسي إلي أن هناك حالة متربصة ومترصدة لمصر، ولكن مصر لا تنظر إلى هذه الآراء باعتبارها محبطة.