عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هدى الفهد تقترب من نصف مليون مشاهدة بأغنيتي «من البداية» و«إلى الساكن»

هدى الفهد
هدى الفهد

اقتربت الفنانة السعودية هدى الفهد من نصف مليون مشاهدة بأحدث أغنيتين لها “من البداية” و"إلى الساكن"، بعد طرحهما في أول نوفمبر الجاري عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

 

إلى الساكن 

جدير بالذكر أن أغنية “إلى الساكن” للفنانة هدى الفهد من كلمات: رياض العوض، ألحان: أحمد الخليدي، توزيع ووتريات: محمد الخطيب، ميكس وماستر: جاسم محمد، إيقاع: إبراهيم حسن.


كلمات أغنية إلى الساكن

إلى الساكن وسط قلبي..
احبك حب انا.. وربي..
وعلي تامر وأنا ألبي..
وغيرك ما ملا.. عيني..

معاك أيامي صارت غير..
وكل أحوالي والله بخير..
غصن صدري وحبك طير..
ترك ناسه و سكن فيني..

غرامك خذني من دنياي..
احسك لي / معي / وياي..
ياعمري اللي مضى والجاي..
يا كل أيامي.. وسنيني..

ابيك انتَ.. ولا يهمني..
إذا غيرك.. يفارقني..


مادام تحبني.. تعشقني..
قسم بالله.. يكفيني..

 

أغنية من البداية

أغنية “من البداية” للفنانة هدى الفهد، من كلمات: علي اليوسف، ألحان وتوزيع: علي غازي، جيتارات: شريف سعيد، مكس ماستر: جاسم محمد، تصوير: شريف قمر، مهندس صوت: م محمد حمدي، استايلست: علي الساير. 

كلمات أغنية من البداية

من البداية أصلا غلط
المفروض أجر بأيدي خط
فوك الجرح ملح انه احط
ولا صار بيه الشفته

دكه بيه دكه البي حلفت انه
ليجيب ابد اسمي على لسانه
ذنبي انه أكبر ناس تعبانه
يا عمي خلها سكته

جنت انه أعبر واستر عيوبه
أضحك بوجه ورحي متعوبه
أثاري لا بس ثوب مو ثوبه
الله يحبني وعفته

سواها  ابلا ملح
سديت باب الصلح
صدكوني ما ينصلح
هو العوج شيعدله 
--------------------------------
حاولت لكن ماكو حل.. 
والصبر خلص لو جبل 
أن قبل وله ما قبل
انه العشك بطلته

هو من الاول ما نصح هوه
وأنه جبتها وياه بالكوه
عشرته جانت حيل مو حلوة
ندمان انه عرفته

حسبالي يوفي بحبه حسبالي
من كلي احبك كلت هنيالي 
وين ادري تالي يصير كتالي
جنت انه احب ضحكته

خليته.... للزمن 
كلوله... لا يحن
وأيامه هالكضن
والفركة كلش سهله

 

أحدث حفلات هدى الفهد

أحيت الفنانة هدى الفهد حفلا غنائيا ضخما يوم الخميس 23 سبتمبر الماضي، بمناسبة اليوم الوطني السعودي، مع الفنان عبادي الجوهر، في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونفدت تذاكر حفل الفنان عبادي الجوهر، والفنانة هدى الفهد، في العاصمة السعودية الرياض، يوم الخميس 23 سبتمبر الجاري، بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير.  

 

أحدث أغاني هدى الفهد

وطرحت هدى الفهد - في شهر سبتمبر الماضي - الأغنية الوطنية "هي بس"، كلمات خالد المريخي، ألحان مشعل العروج، ومن إخراج فيصل سالمين. 

هدي الفهد هدى الفهد الفنانة السعودية الفنانة هدى الفهد

موضوعات متعلقة

سحراني.. إيهاب توفيق يغني في حفل زفاف ابنة هشام عباس

ياسمينا العلواني لـ صدى البلد: اتحطيت في مشاكل كبيرة وتعلمت المسئولية

تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على هتافات جمهور الأهلي بعد الخماسية في الزمالك

ياسمينا العلواني عن هزيمة الزمالك بخماسية: الأهلي في كل حتة عمال يجيب اجوان

بحفل جوائز الموسيقى الأفريقية.. مغني الراب ويجز يطرب في نيجيريا لأول مرة|صور

جوزي زملكاوي.. رنا سماحة تتوقع فوز الأهلي في مباراة القمة

مجد القاسم يطرح ديو كلام الحب في عيد الحب المصري

أخبار الفن| إصابة أحمد خليل بفيروس كورونا.. زفاف ابنة هشام عباس

ترشيحاتنا

يرأسه شيخ الأزهر وقداسة البابا.. معلومات لا تعرفها عن بيت العائلة المصرية

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 نوفمبر 2021

هند صبري تفتح قلبها لـ منى الشاذلي .. لماذا كرهت منة شلبي؟.. وتعترف : عانيت من الكيد بالوسط الفني

شعراوي: استرداد 1.5 مليون متر وإزالة 10 آلاف مبنى مخالف و2965 حالة تعدٍ

بسبب الحروب والعنف.. أول تحرك من تويتر ضد إثيوبيا‎‎

مدرب الأهلي السعودي يفضل الوديات على المعسكر الخارجي في فترة التوقف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارتيرون يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد القمة

عقب خماسية الأهلي.. مرتضى منصور يعلن عودته لـ الزمالك

تراشق بالكلام بين إبراهيم سعيد وإيمان للدفاع عن زوجها لاعب الزمالك

حسام موافي: بوس إيد مراتك لو اتخانقت معاها وجالك السكر | فيديو

مناسبة إنجليزية .. حقيقة احتفال محمد صلاح بفوز الأهلي على الزمالك بخماسية

مرتضى منصور : مش هدخل مكتبي في الزمالك إلا بشرط

إحالة أوراق أب للمفتى اغتصب نجلته القاصر 3 مرات في المنصورة

بعد خسارة القمة أمام الأهلي .. كارتيرون يغادر القاهرة والزمالك راحة 6 أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مزاحه الثقيل.. شاهد لحظة هجوم أسد على سائح داخل سيارة |فيديو

يتساقط على جسدها.. شاهد اكتشاف أكبر كمية قمل داخل شعر طفلة |فيديو

سائق دليفري ينقذ كلب عالق في الأسانسير.. شاهد ردة فعله| فيديو

أثناء جلوسه على المرحاض.. ثعبان كوبرا يعض رجلا والسم يأكل أعضاءه

فيديو

ليس لإطعام الحيوانات.. ضبط لحوم حمير داخل مزرعة كلاب

فيديوجراف.. على طريقة سفاح الإسماعيلية.. شاب يهاجم الناس بالساطور في الصين

فيديوجراف| أسرار لأول مرة.. ويجز: جمهوري كبير ولما شفتهم افتكرتهم نمل

ماكنتش أعرف هتبقى تريند.. هيفاء وهبي على "عربة ترمس" بفستان سواريه

المزيد

ساحة رأي

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

اﻟﻤﺰﻳﺪ