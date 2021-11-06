هدى الفهد تقترب من نصف مليون مشاهدة بأغنيتي «من البداية» و«إلى الساكن»

اقتربت الفنانة السعودية هدى الفهد من نصف مليون مشاهدة بأحدث أغنيتين لها “من البداية” و"إلى الساكن"، بعد طرحهما في أول نوفمبر الجاري عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

إلى الساكن

جدير بالذكر أن أغنية “إلى الساكن” للفنانة هدى الفهد من كلمات: رياض العوض، ألحان: أحمد الخليدي، توزيع ووتريات: محمد الخطيب، ميكس وماستر: جاسم محمد، إيقاع: إبراهيم حسن.



كلمات أغنية إلى الساكن

إلى الساكن وسط قلبي..

احبك حب انا.. وربي..

وعلي تامر وأنا ألبي..

وغيرك ما ملا.. عيني..

معاك أيامي صارت غير..

وكل أحوالي والله بخير..

غصن صدري وحبك طير..

ترك ناسه و سكن فيني..

غرامك خذني من دنياي..

احسك لي / معي / وياي..

ياعمري اللي مضى والجاي..

يا كل أيامي.. وسنيني..

ابيك انتَ.. ولا يهمني..

إذا غيرك.. يفارقني..



مادام تحبني.. تعشقني..

قسم بالله.. يكفيني..

أغنية من البداية

أغنية “من البداية” للفنانة هدى الفهد، من كلمات: علي اليوسف، ألحان وتوزيع: علي غازي، جيتارات: شريف سعيد، مكس ماستر: جاسم محمد، تصوير: شريف قمر، مهندس صوت: م محمد حمدي، استايلست: علي الساير.

كلمات أغنية من البداية

من البداية أصلا غلط

المفروض أجر بأيدي خط

فوك الجرح ملح انه احط

ولا صار بيه الشفته

دكه بيه دكه البي حلفت انه

ليجيب ابد اسمي على لسانه

ذنبي انه أكبر ناس تعبانه

يا عمي خلها سكته

جنت انه أعبر واستر عيوبه

أضحك بوجه ورحي متعوبه

أثاري لا بس ثوب مو ثوبه

الله يحبني وعفته

سواها ابلا ملح

سديت باب الصلح

صدكوني ما ينصلح

هو العوج شيعدله

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حاولت لكن ماكو حل..

والصبر خلص لو جبل

أن قبل وله ما قبل

انه العشك بطلته

هو من الاول ما نصح هوه

وأنه جبتها وياه بالكوه

عشرته جانت حيل مو حلوة

ندمان انه عرفته

حسبالي يوفي بحبه حسبالي

من كلي احبك كلت هنيالي

وين ادري تالي يصير كتالي

جنت انه احب ضحكته

خليته.... للزمن

كلوله... لا يحن

وأيامه هالكضن

والفركة كلش سهله

أحدث حفلات هدى الفهد

أحيت الفنانة هدى الفهد حفلا غنائيا ضخما يوم الخميس 23 سبتمبر الماضي، بمناسبة اليوم الوطني السعودي، مع الفنان عبادي الجوهر، في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونفدت تذاكر حفل الفنان عبادي الجوهر، والفنانة هدى الفهد، في العاصمة السعودية الرياض، يوم الخميس 23 سبتمبر الجاري، بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير.

أحدث أغاني هدى الفهد

وطرحت هدى الفهد - في شهر سبتمبر الماضي - الأغنية الوطنية "هي بس"، كلمات خالد المريخي، ألحان مشعل العروج، ومن إخراج فيصل سالمين.