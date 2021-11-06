شعراوي: استرداد 1.5 مليون متر وإزالة 10 آلاف مبنى مخالف و2965 حالة تعدٍ

الموجة 18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات خلال المرحلة الثانية من تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والتي انطلقت فى الفترة من 11 الى 29 أكتوبر الماضى مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة فرض هيبة الدولة وازالة التعديات على أراضيها و أملاكها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة ، تنفيذا لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية .

و أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية جهود المحافظات فى إزالة 10 آلاف و 39 مبنى على مساحة 1.5 مليون متر مربع ، واسترداد 9333 فدان من خلال تنفيذ 2965 حالة إزالة على الأراضى الزراعية.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن محافظة الشرقية نجحت خلال المرحلة الثانية من الموجة ال 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى إزالة 1461 مبنى مخالف على مساحة 164 ألف متر مربع ، وقامت محافظة البحيرة بإزالة 821 مبنى مخالف على مساحة 42 ألف متر مربع ، فيما قامت محافظة الغربية بإزالة 811 مبنى على مساحة 76 ألف متر مربع ، كما قامت محافظة المنيا بإزالة 728 مبنى على مساحة 59 ألف متر و بنى سويف بإزالة 568 مبنى على مساحة 39 ألف متر مربع ، و قامت محافظة القليوبية بإزالة 548 مبنى على مساحة 41 ألف متر مربع .

ولفت وزير التنمية المحلية الى أنه فيما يخص إزالة التعديات على الأراضى الزراعية فقد قامت محافظة الوادى الجديد بإزالة التعديات واسترداد مساحات 6157 فدانا ، و محافظة الشرقية بإزالة التعديات على مساحات واسترداد 818 فدانا و أسيوط بإزالة التعديات على مساحات واسترداد 628 فدانا و الفيوم بإزالة تعديات على مساحات 517 فدانا و استردادها .

وثمن اللواء محمود شعراوى الجهود التى قام بها السادة المحافظون والقيادات التنفيذية وقوات إنفاذ القانون وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال المرحلة الثانية من الموجة 18 مطالبا المحافظات بالتنسيق الجيد مع جهات الولاية للأراضى التى تم إزالة التعديات من عليها سواء كان بالزراعة أو البناء لعدم السماح بعودة أى تعديات عليها مرة أخرى ، والتعامل بكل حسم مع أى محاولات وإزالتها فى المهد وإتخاذ الاجراءات القانونية مع سرعة إستغلال تلك الأراضى على أرض الواقع .

وأكد اللواء محمود شعراوى أن هناك متابعة مستمرة من السيد رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء ، لافتاً إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ .

وأشار الوزير إلى أن جميع المحافظات ستقوم بالتنسيق المستمر تمهيداً لإنطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 18 والتى ستبدأ فى الفترة من 6 حتى 26 نوفمبرالحالى ، وستقوم غرفة العمليات بالوزارة بالمتابعة مع جميع المحافظات لتحقيق المستهدف وفقاً للخطط التى تم وضعها قبل إنطلاق الموجة 18 .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الموجة 18 تتضمن إزالة كافة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والرافضين من المواطنين للتقنين ولم يتقدموا بطلبات أو تباطؤ فى الاجراءات الخاصة بالتنقنين تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن الموجة ال 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفذ على 3 مراحل : الأولى من 13/9/2021 وحتى 3/10/2021 و الثانية من 11/10/2021 وحتى 29/10/2021 على أن تبدأ المرحلة الثالثة فى الفترة من 6/11/2021 وحتى 26/11/2021 .